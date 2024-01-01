«Стерлитамак – наш общий дом» – это конкурс городских проектов, направленных на создание комфортной городской среды, раскрытие творческого потенциала горожан, создание условий для развития институтов гражданского общества. Организатор конкурса – акционерное общество «Башкирская содовая компания». Проекты, ставшие победителями, реализуются на территории города Стерлитамака, Стерлитамакского и Ишимбайского районов.



В 2023 году конкурс проводился по двум направлениям: «Качество жизни» и «Экология», в каждом из которых определены свои номинации. Призовой фонд конкурса в этом году увеличился вдвое и составляет рекордные 20 миллионов рублей. Всего было подано порядка 200 заявок из Стерлитамака, Уфы, Владимира, Стерлитамакского и Ишимбайского районов и других городов и регионов нашей страны. В городе появились многофункциональные спортивные площадки, художественная мастерская, аллеи памяти медицинских работников, учёных и писателей, виртуальные экскурсии по историческим и производственным объектам города, лаборатория занимательной химии и многое другое. Жюри отобрало на очную презентацию 85 разнообразных проектов, 40 из которых смогли принять участие в народном голосовании. Лучший проект набрал 2321 голос.



Победители конкурса грантовых проектов «Стерлитамак – наш общий дом» акционерного общества «Башкирская содовая компания» были приглашены на торжественную церемонию награждения с участием главы администрации города Стерлитамака Рустема Газизова, заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Анны Таболиной, руководства АО «БСК» – первого заместителя генерального директора Александра Пименова, директора по управлению персоналом и общим вопросам Владимира Ануфриева, директора по связям с общественностью Сергея Лобастова, заместителя директора по связям с общественностью Алины Халиковой.



Перед вручением наград всех победителей конкурса поприветствовали глава администрации города Стерлитамака Рустем Газизов и первый заместитель генерального директора БСК Александр Пименов.

– Мы подводим итоги самого масштабного конкурса грантов «Стерлитамак – наш общий дом», который организован Башкирской содовой компанией, – отметил Рустем Фаритович. – Слова особой благодарности генеральному директору Эдуарду Давыдову и всей команде АО «БСК» за то, что третий год реализуется этот грандиозный проект. Радостно, что горожане выходят со своими инициативами и воплощают их в жизнь.

Все победители конкурса грантов были награждены дипломами и памятными подарками от Башкирской содовой компании.



По направлению «Качество жизни» в номинации «Образование, наука и просвещение» жюри выбрало несколько проектов. Проект «В большой мир» И.Н.Васючковой предусматривает создание в реабилитационном центре, находящемся в Стерлитамакском районе, специализированной комнаты, в которой подростки с ОВЗ будут осваивать навыки самообслуживания. Автор проекта «Интерактивное окошко в будущее» В.Б.Буркина предполагает оказывать бесплатную логопедическую помощь с применением современных компьютерных технологий детям с ОВЗ. Для младших школьников разработан проект Г.Р.Васильевой «Знакомство с физикой», ребята смогут постигать науку в специальной учебной лаборатории на базе центра детского технического творчества. В детско-подростковом клубе «Причал» в Северном микрорайоне Стерлитамака благодаря проекту «Медиа-сфера» Л.В.Денисовой планируется создание интерактивного планетария. Проект «Лаборатория безопасности «ЧиП», разработанный Е.В.Калюжной, позволит обустроить на базе детской библиотеки Стерлитамака интерактивную просветительскую площадку по воспитанию культуры безопасного поведения детей в условиях города. На территории лицея № 1 появится мультифункциональное спортивное пространство для проведения уроков на открытом воздухе, экологических акций, внеурочных занятий. Это результат победы проекта Л.Н.Агаевой «ДоброПарк».

В номинации «Патриотическое воспитание» выиграли два проекта. Автор одного из них – М.С.Матвеева. Проект «СВОих не бросаем» направлен на поддержку участников СВО и заключается в изготовлении шевронов, открыток руками школьников. Второй проект – «Сквер памяти героям «Мы гордимся» – разработан А.А.Нестеренко. Он предполагает организацию в Стерлитамакском районе памятника односельчанам – участникам Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне, специальной военной операции.



Проект И.А.Сахапова «Прекрасное далёко» выиграл в номинации «Творчество, культура и искусство». Супруги-руководители детской вокально-театральной мастерской «Этюд» организуют бесплатные показы спектакля по мотивам произведения В.Железникова «Чучело» (о буллинге среди школьников).

В номинации «Здоровый образ жизни» победили проекты А.У.Абзалилова «Развитие спорта и отдыха в парке здоровья» и С.С.Гафурьянова «Спорт-квадрат». Грантовые средства будут направлены на установку двух мобильных отапливаемых раздевалок и оборудования спортивной площадки в селе Мариинском.

Номинация «Молодёжные инициативы» представлена тремя проектами-победителями. Самая юная участница конкурса Полина Тимофеева учится в лицее № 12 и мечтает создать там универсальное пространство, которое будет сочетать в себе функции зоны отдыха и коворкинга. Ещё один проект, победивший в этой номинации – «Цех амбассадоров химии» Р.Ш.Байгиной.



Он предполагает формирование на базе Стерлитамакского химико-технологического колледжа сообщества профессионалов химической отрасли из числа выпускников, преподавателей и студентов колледжа. Оно станет навигатором в мир рабочих профессий для школьников Стерлитамака и ближайших районов.

Проект Т.И.Доценко «В поисках призвания» позволит ученикам из Ишимбая и Ишимбайского района познакомиться с востребованными профессиями нефтехимической отрасли.

Проект Л.Ф.Галиевой «Здравствуй, мама!», представленный в номинации «Моя малая Родина», нацелен на создание пространства для совместного досуга кровных родителей и кандидатов, замещающих родителей в Республиканском доме ребёнка г.Стерлитамака.



Направление «Экология» также представлено несколькими номинациями. Одна из них – «Эконаука», в которой победил проект Л.Р.Асфандияровой «Экологическая мастерская». В ходе его реализации на базе нефтяного университета в г.Стерлитамаке появится открытая лаборатория экологической практики для проведения занятий со школьниками и заинтересованными жителями города.



В номинации «Экоблагоустройство» жюри выделило проект «Генеральная уборка» И.А.Рамазановой, цель которого – привести в нормативное и безопасное состояние территории вдоль автодорог Стерлитамакского района и пригородной зоны Стерлитамака путём утилизации (мульчирования) растительности.

Проект В.М.Ильина «Лаборатория экорециклинга» – победитель в номинации «Экокультура». Благодаря ему в нефтяном университете появится оснащённая самым современным оборудованием лаборатория по переработке полимерных отходов. Основная идея проекта Э.Р.Байбуриной «Эко-мастерская «Золотые шишки» – использование вторичного сырья и придания им второй жизни в творческой мастерской, проведение мастер-классов и мероприятий для всех желающих.



Номинацию «Защита животных» представили проекты «Благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных» Д.С.Малова и «Забота о животных» К.Н.Онищенко.

Специальные гранты получили два участника конкурса. В номинации «Выбор города» выиграл проект «Растим чемпионов Стерлитамака!» Е.Н.Маркеловой. Благодаря народному голосованию в Краснознаменском районе Стерлитамака появится новая воркаут-площадка.



В номинации «Гран-при генерального директора Башкирской содовой компании» лучшим признан проект Т.Г.Сиротиной

«Баскетбол в школьный двор!». В Ольховском микрорайоне будет оборудована современная спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом и футболом для проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий.



По словам автора проекта – директора школы № 21 Татьяны Геннадьевны Сиротиной, учебному заведению больше 30 лет, и с самого его основания большое внимание уделяется баскетболу, здесь довольно сильная команда.



Эльвира ЛУКМАНОВА