"Стерлитамакский рабочий" объявляет новый конкурс!

Присылайте фото вашего зимнего отдыха вместе с коротким описанием в сообщения группы с 1 по 21 января (до 15 часов) в сообщения группы "Газета "Стерлитамакий рабочий" в социальной сети "Вконтакте".

Обязательно укажите, кто на фото, где происходят события и свой телефон. 22 января в 12 часов открываем голосование за участников конкурса. Голосование проводится в специальном приложении и завершается 31 января в 15 часов.

Победители получат призы. 1 место - портативная аудиоколонка, второе и третье - беспроводные наушники.

Фото Сергея Крамскова.