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1 Января , 14:21

"Стерлитамакский рабочий" объявляет новый конкурс!

Друзья! Поздравляем вас с новым 2024 годом! И в первый же его день  приятная новость: мы запускаем наш традиционный зимний конкурс "Игры, забавы, святки, колядки - для вас, взрослые и ребятки!"

"Стерлитамакский рабочий" объявляет новый конкурс!
"Стерлитамакский рабочий" объявляет новый конкурс!

Присылайте фото вашего зимнего отдыха вместе с коротким описанием в сообщения группы с 1 по 21 января (до 15 часов) в сообщения группы "Газета "Стерлитамакий рабочий" в социальной сети "Вконтакте".

Обязательно укажите, кто на фото, где происходят события и свой телефон.  22 января в 12 часов открываем голосование за участников конкурса. Голосование проводится в специальном приложении  и завершается 31 января в 15 часов.

Победители получат призы. 1 место - портативная аудиоколонка, второе и третье - беспроводные наушники.  

Фото Сергея Крамскова.

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