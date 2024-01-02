Число участников проекта «Продукт Башкортостана» в 2024 году будет увеличиваться

Знаком «Продукт Башкортостана» маркируют более 28 тысяч наименований продукции. Рад, что количество участников проекта постоянно увеличивается. В 2023 году дипломантами проекта стали 120 предприятий, среди которых как малые и средние организации, так и крупные предприятия республики, - отметил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

В уходящем году «Продукт Башкортостана» организовал 10 торгово-закупочных конференций, осуществил 3 бизнес-миссии за пределы региона (Республику Татарстан, г. Набережные Челны, г. Ташкент, Узбекистан, г. Оренбург), провел более 50 презентаций предприятий и продукции участников проекта в социальных сетях. Дипломанты приняли участие в 24 выставках и ярмарках, а также в 7 образовательных мероприятиях «Школа торговли».

В режиме реального времени 602 производителя смогли провести переговоры с закупщиками 83 федеральных и региональных торговых сетей и с 32 организациями ресторанного бизнеса.

Благодаря совместному участию производителей и ритейла в В2В переговорах магазинам удается расширить и разнообразить линейку товарных позиций, произведенных на территории республики. Например, сегодня доля республиканских производителей в ассортименте сетей «Сабантуй» и «Байрам» достигает в среднем 50%. Итогом проведенных в этом году торгово-закупочных сессий стали 218 подписанных договоров о поставках продукции локальных организаций в торговые сети.

Результатом деятельности проекта является представленность продукции дипломантов не только на территории республики, но за ее пределами.

- Товары республиканских производителей представлены во всех регионах РФ. Порядка 200 участников проекта поставляют свою продукцию в субъекты Российской Федерации. Экспортерами являются 30 дипломантов, - добавил Алексей Гусев.

В этом году региональные производители порадовали покупателей новинками производства. Например, ООО «Джума ти» представило продукцию быстрого приготовления: суп «Борщ» и картофельное пюре, а также универсальную приправу для приготовления блюд. ООО «СпецСтройЭнерго» выпустило на рынок – бокс с древесно-угольными брикетами, предназначенный для использования в качестве топлива в мангалах, банных печах и каминах. ООО «Фабрик Косметик» презентовало новую линейку косметических средств под брендом Metodologia. ИП Григорьев М.В. создал шоколад на основе кумыса. ООО «Эколь» пополнил ассортимент продукции отбеливателем и пятновыводителем для детского белья.

Год стал успешным для дипломантов и по завоеванным наградам в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Так, республиканские производители были удостоены почетных наград конкурса «Лучший продукт» на Международной выставке «АгроКомплекс-2023». Участники проекта «Продукт Башкортостана» стали лауреатами республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана». ООО ПЦ «Башкирский мёд», торговая марка «Башкирская медовня», вошел в число победителей конкурса перспективных российских брендов форума «Сильные идеи для нового времени» на региональном этапе. Детский стиральный порошок Tobbi Kids компании ООО «Эколь» удостоено золотого знака в конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетия) Знак качества XXI века». Дипломантам проекта «Продукт Башкортостана» были вручены медали отраслевых конкурсов, которые прошли в рамках программы выставки «Золотая осень – 2023». ООО «Уфачай» одержало победу в муниципальном этапе республиканского конкурса «Предприниматель года – 2023» среди производителей Уфимского района. ООО «Благосыр» и ИП Рукавишникова А.И. стали победителями в номинации «Лучший семейный бизнес года» муниципального конкурса «Предприниматель года – 2023» в г. Салавате. Республиканские компании были отмечены и в 4-х номинациях Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Участники проекта «Продукт Башкортостана» завоевали дипломы и медали регионального конкурса «Наш Бренд. Народное Признание». Республиканские предприятия стали лауреатами IХ Общенационального финала Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

- Подводя итоги года и пройденного десятилетнего периода работы проекта, убеждаемся в правильности и своевременности его создания. Объединяя производителей и оказывая им содействие с целью усиления позиций предприятий на региональном и федеральных рынках, «Продукт Башкортостана» вносит значимый вклад в экономическое развитие региона. Деятельность проекта положительно оценивают основные представители торговой отрасли, видя перспективность сотрудничества в деле удовлетворения спроса на изделия местного производства, - добавил Алексей Гусев.

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/22662/