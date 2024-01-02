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2 Января , 12:14

Продлены антикризисные меры по предоставлению земельных участков в условиях санкций на 2024 год

На территории Российской Федерации в 2024 году будет продлено действие антикризисных мер по сохранению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Этот шаг нацелен на снижение негативных последствий для российской экономики от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.  

Продлены антикризисные меры по предоставлению земельных участков в условиях санкций на 2024 год
Продлены антикризисные меры по предоставлению земельных участков в условиях санкций на 2024 год

– Введение данной инициативы направлено на обеспечение стабильности экономики в условиях санкционного давления. Кроме того, закон продлевает особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, до 2024 года, – прокомментировала министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Наталья Полянская. – Также сроки рассмотрения заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка, о предварительном согласовании предоставления земельного участка, о предоставлении земельного участка без проведения торгов были сокращены до 14 дней.

Федеральным законом от 25 декабря 2023 года № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 2024 год продлен пакет законодательных мер, направленных на снижение негативных последствий для российской экономики от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, продленные на 2024 год:

- допускается продажа без проведения торгов предоставленного в аренду земельного участка, если он предназначен для ведения ЛПХ, садоводства или огородничества для собственных нужд и отдыха (рекреации), производственной деятельности, нужд промышленности. Участок продадут, только если у уполномоченного органа нет информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства РФ при его использовании;
- земельный участок предоставляется без проведения торгов в собственность за плату или аренду юридическому лицу, реализующему масштабный инвестиционный проект, предусматривающий строительство стадиона. Такое лицо должно за свой счет снести расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости;
- земельные участки предоставляются в аренду без торгов для производства продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения;
- государственные органы вправе устанавливать льготную арендную плату на срок не более года за участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/22656/

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