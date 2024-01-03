В Башкортостане напомнили о мерах поддержки для участников СВО

В настоящее время имеются такие привилегии, как замораживание аренды недвижимости, расторжение договора аренды без штрафов, предоставление бесплатных земельных участков участникам, награжденным орденами, медалями и званием Героя РФ, а также семьям погибших при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, в этом списке также предусмотрено санаторно-курортное лечение.

– Наш регион один из первых, кто реализовал реабилитацию военнослужащих и оздоровление членов их семей, наряду с Краснодарским краем, Московской, Кемеровской, Кировской и Воронежской областями. При этом Башкортостан – один из лидеров по количеству санаторно-курортных организаций, принимающих участников СВО, – комментирует министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская. – В отобранных здравницах курс лечения уже прошли 1622 участника СВО, в работе еще 211 заявлений.

Напомним, что в настоящее время участники специальной военной операции и их родственники проходят лечение в 14 санаториях, прошедших конкурсный отбор (ООО Санаторий «Ассы», ООО Санаторий «Зеленая роща», АО Санаторий «Янган-Тау», ООО санаторий «Карагай», ООО Санаторий «Красноусольск», ООО Санаторий «Танып», ООО санаторий «Юматово», ГУП санаторий «Якты-Куль» РБ, ООО «Дом отдыха «Березки», ООО Санаторий профилакторий «Березка», ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик», филиал МУП ЕРКЦ г. Уфы санаторий «Радуга», ООО Санаторий Бодрость, ООО «Здравница Зауралья»).