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4 Января , 10:53

В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин

Сделать единственно правильный выбор

В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин
В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин

Представитель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в Башкирии Л.В.Александрова совместно с настоятелем прихода Михаило-Архангельского храма иереем Артемием Алексеевым посетили женскую консультацию. Перед светлым праздником  Рождества Христова они провели акцию потив абортов и в поддержку беременных женщин. В кабинет предабортного консультирования была подарена необычная рождественская елка, украшенная разноцветными пинетками для новорожденных, связанных неравнодушными прихожанами храма. В рамках акции всем посетительницам этого кабинета будут дарить вязаные пинетки в надежде, что они сделают единственно правильный выбор – сохранить жизнь своего малыша.

Прозвучала благодарность в адрес заведующей женской консультацией Лейсан Зифхатовны Султангалиевой и психолога предобротного консультирования Анжелы Романовны Тимерхановой за совместное плодотворное сотрудничество для спасения будущих жизней.

В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин
В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин
В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин
В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин
В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин
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"Стерлитамакский рабочий"

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