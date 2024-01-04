В Стерлитамаке прошла акция против абортов и в поддержку беременных женщин

Представитель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в Башкирии Л.В.Александрова совместно с настоятелем прихода Михаило-Архангельского храма иереем Артемием Алексеевым посетили женскую консультацию. Перед светлым праздником Рождества Христова они провели акцию потив абортов и в поддержку беременных женщин. В кабинет предабортного консультирования была подарена необычная рождественская елка, украшенная разноцветными пинетками для новорожденных, связанных неравнодушными прихожанами храма. В рамках акции всем посетительницам этого кабинета будут дарить вязаные пинетки в надежде, что они сделают единственно правильный выбор – сохранить жизнь своего малыша.

Прозвучала благодарность в адрес заведующей женской консультацией Лейсан Зифхатовны Султангалиевой и психолога предобротного консультирования Анжелы Романовны Тимерхановой за совместное плодотворное сотрудничество для спасения будущих жизней.