Новогодняя сказка в музее

На выставке представлены новогодние игрушки, украшения, поздравительные открытки с Новым годом и Рождеством разных лет, куклы-герои сказок «Снежная королева», «Морозко», «Щелкунчик» и т.д. Можно посмотреть фигурки Дедов Морозов разных стран мира, народные новогодние и рождественские куклы и многое другое. Также работают новогодние фотозоны.



Выставку подготовили педагог с 42-летним стажем работы, почётный работник образования России, автор почти двух десятков персональных выставок в Москве, Уфе, Стерлитамаке, Салавате Лариса Виталиевна Улитина совместно с сотрудниками музея.