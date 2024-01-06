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6 Января , 11:50

Новогодняя сказка в музее

В Стерлитамакском историко-краеведческом музее продолжает работу выставка «Новогодняя сказка в музее». Посетить её можно до 27 января.

Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее

На выставке представлены новогодние игрушки, украшения, поздравительные открытки с Новым годом и Рождеством разных лет, куклы-герои сказок «Снежная королева», «Морозко», «Щелкунчик» и т.д. Можно посмотреть фигурки Дедов Морозов разных стран мира, народные новогодние и рождественские куклы и многое другое. Также работают новогодние фотозоны.

Выставку подготовили педагог с 42-летним стажем работы, почётный работник образования России, автор почти двух десятков персональных выставок в Москве, Уфе, Стерлитамаке, Салавате Лариса Виталиевна Улитина совместно с сотрудниками музея.

Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
Новогодняя сказка в музее
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"Стерлитамакский рабочий"

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