О движении транспорта на Рождество и ночных автобусах

Движение перекрывается по ул.Халтурина на участке от ул.Худайбердина до ул.Сакко и Ванцетти. Также по ул.Калинина с 21.00 6 января до 01.00 7 января на участке от ул.Полевой до ул.Степной. Схемы прилагаются.



Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя, по возможности, объездные пути.

В ночь с 6 на 7 января после ночного рождественского богослужения будет ходить общественный транспорт. Автобусы будут дежурить у каждого храма. Отправка автобуса будет осуществляться один раз по мере заполнения.



По информации администрации городского округа