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6 Января , 17:01

О движении транспорта на Рождество и ночных автобусах

На время ночного рождественского богослужения будет перекрыто движение транспорта по двум улицам с 21 часа 6 января до 3 часов 7 января.

О движении транспорта на Рождество и ночных автобусах
О движении транспорта на Рождество и ночных автобусах

Движение перекрывается по ул.Халтурина на участке от ул.Худайбердина до ул.Сакко и Ванцетти. Также по ул.Калинина с 21.00 6 января до 01.00 7 января на участке от ул.Полевой до ул.Степной. Схемы прилагаются.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя, по возможности, объездные пути.

В ночь с 6 на 7 января после ночного рождественского богослужения будет ходить общественный транспорт. Автобусы будут дежурить у каждого храма. Отправка автобуса будет осуществляться один раз по мере заполнения.

 По информации администрации городского округа

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