Дорогие братья и сёстры!

Сегодня наши сердца ликуют, ибо Христос родился – и мир воспрянул в надежде, Христос родился – и возродил в нас истинную любовь к Богу и людям. Рождением Его проложен путь в вечную жизнь.

Прозревая духовными очами Вифлеемскую пещеру и все тяготы, с которыми столкнулось святое семейство в первые годы земной жизни Богомладенца Христа, мы не можем не видеть и те трагические события, которые происходят сегодня.



Дорогие, вспомним слова Господа нашего Иисуса Христа: «Во всём как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Мф. 7.12).

Будем чаще вспоминать этот завет. Будем помогать нашим братьям и сёстрам, кто чем может. Возьмём хотя бы часть их тягот на себя и «так исполним закон Христов» (Гал. 6.2).

В каждом лишённом крова, в каждом алчущем и жаждущем, болящем и смятенном мы должны увидеть образ Божий, беззащитный в своей человеческой слабости перед всем тем злом, которое происходит сегодня в мире, забывшем о страхе Божием и Божественных заповедях.



Ежедневно и в общественной молитве, и дома мы просим Бога о даровании нашему Отечеству мира, о прекращении распри, об ослаблении страданий всех, кого затронула эта беда. И конечно, об упокоении отдавших жизни свои за нас с вами.



Благодатным светом Своего Рождества воплотившийся Сын Божий озаряет души наши и сердца, освещает ум и укрепит волю к творению добра.

Желаю всем неоскудевающей всесильной помощи Господа нашего Иисуса Христа. Воспрянем и будем ясно ощущать, что пришедший в мир сей Господь и Спаситель близок к нам, ибо пребывает с нами во все дни до скончания века (Мф. 28.20).



Павел МИРОНОВ, благочинный 2-го округа Уфимской епархии по Стерлитамаку и Стерлитамакскому району, митрофорный протоиерей.

Фото Сергея Крамскова.