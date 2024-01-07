Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Рождеством Христовым

От всей души поздравляю вас со светлым и радостным праздником – Рождеством Христовым.

В эти дни мы ощущаем особый душевный подъём, единение и потребность следования главным духовным и нравственным ценностям – добру, справедливости, милосердию.



Рождество Христово – тёплый семейный праздник, когда особое внимание мы уделяем нашим самым близким людям, окружаем их своей заботой и вниманием. Мы помогаем нуждающимся, проявляем наши лучшие человеческие качества. Рождество вселяет в нас надежду и веру, укрепляет атмосферу взаимоуважения между разными конфессиями и национальностями.



В этот светлый праздник желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов в добрых начинаниях! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и согласие! Счастливого Рождества!



Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.