Город очищается от снега

20 единиц техники, 18 дорожных рабочих от РСУ ДОР и 11 единиц техники, 27 дорожных рабочих от УРБ работают на очистке города от снега. Ночью от УРБ работало 6 единиц техники, от РСУ ДОР - 10 единиц техники.



В первую очередь от снега очищаются дороги первой категории, предназначенные для движения общественного транспорта и неограниченного круга лиц, с интенсивным движением общественного транспорта и пешеходов. В следующую очередь подлежат очистке дороги 2 и 3 категорий. Ко второй категории относятся дороги, по которым передвигаются только маршрутные такси, автотранспорт и пешеходы. К третьей категории относят проезды, дороги частного сектора. Тротуары очищаются только после очистки дорог 1 и 2 категорий.

По информации администрации ГО