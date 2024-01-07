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7 Января , 13:02

Город очищается от снега

Работают техника и люди

Город очищается от снега
Город очищается от снега

20 единиц техники, 18 дорожных рабочих от РСУ ДОР и 11 единиц техники, 27 дорожных рабочих от УРБ работают на очистке города от снега. Ночью от УРБ работало 6 единиц техники, от РСУ ДОР - 10 единиц техники.

В первую очередь от снега очищаются дороги первой категории, предназначенные для движения общественного транспорта и неограниченного круга лиц, с интенсивным движением общественного транспорта и пешеходов. В следующую очередь подлежат очистке дороги 2 и 3 категорий. Ко второй категории относятся дороги, по которым передвигаются только маршрутные такси, автотранспорт и пешеходы. К третьей категории относят проезды, дороги частного сектора. Тротуары очищаются только после очистки дорог 1 и 2 категорий.

По информации администрации ГО

Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Город очищается от снега
Автор:
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"Стерлитамакский рабочий"

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