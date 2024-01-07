Стихотворение Марины Вороновой "Рождественский свет"

Сияет в ночи Звезда,

Нам дарит надежды свет.

Отбросив хулу молвы,

Усталость преодолев,

Как прежде, спешат волхвы

С дарами в тот скромный хлев,

Где в зыбкой пещерной мгле

В один из январских дней

Спаситель рождён земле

И всем, кто живёт на ней.

Под грузом обид и бед

Так важно в душе сберечь

Рождественской ночи свет,

Что ярче ста тысяч свеч.

Он сбиться не даст с пути,

Любую развеет тьму.

Так важно к нему прийти

И сердце открыть ему.

Стоит, запорошен лес.

Все в инее провода.

Сияет Звезда с небес

Сегодня, как и тогда…

Фото Сергея Крамскова.