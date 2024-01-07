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7 Января , 10:00

Стихотворение Марины Вороновой "Рождественский свет"

Сегодня, как и тогда,Сквозь толщу веков и лет

Стихотворение Марины Вороновой "Рождественский свет"
Стихотворение Марины Вороновой "Рождественский свет"

Сияет в ночи Звезда,
Нам дарит надежды свет.
Отбросив хулу молвы,
Усталость преодолев,
Как прежде, спешат волхвы
С дарами в тот скромный хлев,
Где в зыбкой пещерной мгле
В один из январских дней
Спаситель рождён земле
И всем, кто живёт на ней.
Под грузом обид и бед
Так важно в душе сберечь
Рождественской ночи свет,
Что ярче ста тысяч свеч.
Он сбиться не даст с пути,
Любую развеет тьму.
Так важно к нему прийти
И сердце открыть ему.
Стоит, запорошен лес.
Все в инее провода.
Сияет Звезда с небес
Сегодня, как и тогда…

Фото Сергея Крамскова.

Автор:Марина Воронова
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