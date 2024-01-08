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8 Января , 09:42

Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»

Приветствуем!

Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»

Нам пишут: "Добрый день. Мы  -  семья Никитиных. Наши старшие дети, сын Александр и дочь Настя, занимаются дзюдо. Младший Илья ходит в детский сад. Мы очень любим нашу  зиму. Именно нашу - башкирскую. Когда бывает и очень  морозно, и когда идёт буран. Мы очень любим активный отдых, зимние приключения, это особое время как для детей,  так и для взрослых. Лыжи, каток, прогулки вечером «под красиво падающий снег».  Мы живём Михайловке. Там в основном и гуляем. Катаемся с горки на набережной. Лыжная трасса нравится на реке  Ольховке,  где турбаза  «Воронье гнездо».  А качество катков  зависит от того, как их залили, почистили".

Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»
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