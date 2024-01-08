Дружная и спортивная семья Никитиных - следующая участница зимнего конкурса «СР»

Нам пишут: "Добрый день. Мы - семья Никитиных. Наши старшие дети, сын Александр и дочь Настя, занимаются дзюдо. Младший Илья ходит в детский сад. Мы очень любим нашу зиму. Именно нашу - башкирскую. Когда бывает и очень морозно, и когда идёт буран. Мы очень любим активный отдых, зимние приключения, это особое время как для детей, так и для взрослых. Лыжи, каток, прогулки вечером «под красиво падающий снег». Мы живём Михайловке. Там в основном и гуляем. Катаемся с горки на набережной. Лыжная трасса нравится на реке Ольховке, где турбаза «Воронье гнездо». А качество катков зависит от того, как их залили, почистили".