Межвузовский кампус в Уфе транслирует традиционные ценности – Валентин Солодовник

Концепция молодежной политики Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра направлена на разностороннее развитие молодых людей, их привлечение и удержание в регионе. Исходя из этого формируются ключевые программы, соответствующие различным направлениям работы с молодежью. Межвузовский кампус с его ресурсами и возможностями позволит успешно справляться со всеми задачами, отметил эксперт.

- Валентин Николаевич, самый первый и простой вопрос: что даст молодежи республики создание межвузовского кампуса в Уфе?

- Прежде всего, межвузовский кампус должен стать центром притяжения талантливой молодежи и дать толчок развитию интеллектуальной экономики в регионе. Созданные в кампусе условия дадут возможность развития и реализации молодежных проектов, а поддержка государства и крупных компаний привлечет молодых людей и даст преимущество вузам Башкирии перед другими университетами.

- Какие перспективы откроет кампус для студенческой молодежи?

- Для многих студенческих активистов и лидеров студенческого самоуправления межвузовский кампус решит проблему консолидации усилий для реализации больших республиканских проектов. Разница в учебном расписании, удаленность университетов друг от друга и строгий пропускной режим зачастую затрудняют возможности взаимодействия для студенческих организаций на базах университетов. Межвузовский кампус станет мощной площадкой как для кооперации идей и проектов студенчества, так и большой ресурсной базой для их реализации. Центры студенческих инициатив, центры карьеры и другие студенческие пространства станут «точкой сборки» ключевых проектов студентов, молодых ученых и абитуриентов. Крупный научно-образовательный центр, заметный на карте нашей страны, позволит привлекать в регион известных профессиональных спикеров, тренеров и экспертов молодёжной политики.

Концентрация студентов, преподавателей, учёных в пределах большого кампуса открывает новые возможности и для реализации политики интернационализации образования. Тем более, что с каждым годом в Уфе растет доля иностранных студентов, а значит, кампус расширит коммуникативное пространство, возможности освоения языка, знакомства с местной культурой, формирования привязанности к новому месту.

- Эффективная молодежная политика должна затрагивать и способствовать развитию всех аспектов деятельности молодежи.

- Наш кампус рассматривается как часть городской среды, где студенты не только обучаются, но и взаимодействуют, живут полноценной жизнью. И он станет мощной точкой трансляции основных ценностей, таких как созидательный труд, гражданственность, патриотизм, преемственность поколений, гуманизм и т.д.

Важное значение в проектировании кампуса уделяется созданию доступной среды. Тем более, что глава региона Радий Хабиров заявил о том, что следующий год в Башкирии будет Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. И современный технологичный кампус позволит молодым людям с ограниченными возможностями здоровья эффективно интегрироваться в проекты по реализации молодёжной политики.

Ну и, конечно, мы надеемся, что на площадке кампуса будет проводиться много мероприятий для школьников республики, что позволит «влюблять» ребят в место своей будущей учебы.

Справочно:

Строительство Межвузовского студенческого кампуса в Уфе ведется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Строительство первой очереди уфимского кампуса завершилось 31 декабря 2023 года.



https://pravitelstvorb.ru/news/22699/