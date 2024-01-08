-22 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
8 Января , 22:09

С Рождеством Христовым!

Поздравили  певчие храмов Стерлитамака и Стерлитамакского района.

7 января Региональное отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Башкирии вместе с православными верующими города Стерлитамака поздравили горожан с Рождеством Христовым.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru