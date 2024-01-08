Поздравили певчие храмов Стерлитамака и Стерлитамакского района.
7 января Региональное отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Башкирии вместе с православными верующими города Стерлитамака поздравили горожан с Рождеством Христовым.
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