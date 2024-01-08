В дни новогодних каникул стенд Башкирии на выставке в Москве посетили более 350 тысяч человек

- Участие Башкортостана в Международной выставке-форуме «Россия» позволяет нам шире показать возможности нашей туристической сферы, рассказать о том, что посмотреть, где остановиться, какие мероприятия посетить. Наша задача - создавать условия для того, чтобы гостям региона было комфортно и интересно, чтобы после первого знакомства с республикой они возвращались сюда снова, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Горнолыжный курорт «Абзаково», горнолыжный центр «Банное», санатории «Ассы» и «Яктыкуль», геопарки «Торатау» и «Янгантау», туроператор «Туризм Башкирии», загородный клуб «Goldy key» представляли гостям космолета свои проекты. Ежедневно на стенде Башкортостана проходили викторины о достопримечательностях Республики Башкортостан и розыгрыши туров в лучшие санатории, горнолыжные курорты и базы отдыха республики.

⁠Кроме того, на стенде региона ежедневно проходили творческие мастер-классы: гости выставки создавали своими руками башкирские украшения селтер, елочные игрушки из бисера, учились играть на национальных инструментах и даже добывать бортевой мед. Резиденция башкирского Деда Мороза — Кыш Бабая и Снегурочки — Кархылыу находилась в дни зимних каникул прямо в космолете. Здесь юных посетителей ждали конкурсы, игры, интересные и вкусные подарки.

— Очень радует такой серьезный интерес к нашей экспозиции на выставке «Россия» в Москве как со стороны юных посетителей, так и взрослых. Нам действительно есть, о чем рассказать и куда пригласить. Тем более, что влюбиться в нашу республику можно в любое время года. Те гости, которые выиграли сертификаты на туры в Башкортостан, скоро смогут убедиться в этом, — прокомментировал заместитель директора АНО Центр развития туризма РБ Артур Идельбаев.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.