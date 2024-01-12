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12 Января , 08:50

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём работника прокуратуры

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём работника прокуратуры!
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём работника прокуратуры!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры! Ваша работа – это залог стабильности и безопасности нашего общества. Она требует не только глубоких знаний и опыта, но и высокой нравственности, ответственности и полной самоотдачи.

Вы стоите на страже справедливости, осуществляете надзор за соблюдением законов, помогаете людям восстановить их права и законные интересы. Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно выполнять свои обязанности, обеспечивая правопорядок в нашем городе.

В этот день хотелось бы выразить благодарность и ветеранам ведомства, на опыте и знаниях которых выросло не одно поколение молодых специалистов. Сегодня они продолжают беречь и приумножать традиции своих предшественников.

В этот праздничный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия в семьях, дальнейших успехов в работе на благо нашего общества и государства.

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г. Стерлитамак.

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