-19 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
12 Января , 18:07

На Международной выставке-форуме «Россия» проходит неделя башкирского спорта

Расписание в наших карточках.

На Международной выставке-форуме «Россия» проходит неделя башкирского спорта
На Международной выставке-форуме «Россия» проходит неделя башкирского спорта

Расписание на 13 января: 


· Фиджитал: спорт и новый образ жизни цифрового общества:

1.1. Культурно-образовательная игра в формате виртуальной реальности "Заркум" - VR по мотивам башкирских эпосов.

1.2. WARPOINT. Соревновательный VR как спорт будущего.

1.3. Максим QRUSH Илюшин. Киберспортсмен, стример автограф-сессия, встреча с фанатами.

· Презентация фабрики ZASPORT (г. Ишимбай Республики Башкортостан - особая экономическая зона «Алга»). Дефиле формы сборной команды Республики Башкортостан.

· «Урал рухы». Апперкот!» Мастер-класс по боксу с Азалией Аминевой – мастером спорта России международного класса, двукратной чемпионкой России (2022, 2023).

· «Беҙ бергә. Вместе к победе». Презентация хоккейного клуба «Салават Юлаев».

· Фундамент будущих побед. Презентация Центра борьбы Республики Башкортостан.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru