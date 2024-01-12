На Международной выставке-форуме «Россия» проходит неделя башкирского спорта

Расписание на 13 января:



· Фиджитал: спорт и новый образ жизни цифрового общества:



1.1. Культурно-образовательная игра в формате виртуальной реальности "Заркум" - VR по мотивам башкирских эпосов.



1.2. WARPOINT. Соревновательный VR как спорт будущего.



1.3. Максим QRUSH Илюшин. Киберспортсмен, стример автограф-сессия, встреча с фанатами.



· Презентация фабрики ZASPORT (г. Ишимбай Республики Башкортостан - особая экономическая зона «Алга»). Дефиле формы сборной команды Республики Башкортостан.



· «Урал рухы». Апперкот!» Мастер-класс по боксу с Азалией Аминевой – мастером спорта России международного класса, двукратной чемпионкой России (2022, 2023).



· «Беҙ бергә. Вместе к победе». Презентация хоккейного клуба «Салават Юлаев».



· Фундамент будущих побед. Презентация Центра борьбы Республики Башкортостан.