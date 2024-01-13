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13 Января , 11:04

О победах, ведущих к Победе

Сегодня газетчики всей страны празднуют День российской печати.

О победах, ведущих к Победе
О победах, ведущих к Победе

Это наш с вами день, дорогие читатели. Ведь мы трудимся вместе: пишем тексты о вас, создаём фоторепортажи и реализуем социальные проекты для того, чтобы Стерлитамак в любые времена оставался настоящим городом – сильным, дружным, комфортным для людей и благополучным во всех смыслах. Городом, в котором хочется жить.

Участвуя в республиканских и всероссийских конкурсах, наш творческий коллектив постоянно сдаёт экзамены на профессионализм. И победы «Стерлитамакского рабочего» – верное свидетельство того, что мы работаем на совесть и вы можете нам доверять.

Врачи, учителя, рабочие, предприниматели, студенты, школьники, волонтёры – каждый из вас сегодня приближает Победу, за которую наши близкие сражаются на передовой. Мы рассказываем о подвигах участников СВО и о ваших буднях в тылу, чтобы всем нам было легче объединяться, заботиться друг о друге, решать проблемы и жить под небом, которое обязательно станет мирным.

Вместе мы – город!

Автор:Екатерина Яковлева
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"Стерлитамакский рабочий"

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