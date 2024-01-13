Стерлитамакское предприятие оказывает поддержку участникам СВО

Генеральный директор ФКП «Авангард» Станислав Шевчук в декабре посетил волонтёрскую организацию «Народное объединение помощи фронту «ZOV сердца».

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Волонтёры плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухой душ для солдат, шьют носилки и дождевики.

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ФКП «Авангард» передал волонтёрам парафин общей массой 1,3 т на изготовление блиндажных окопных свечей для участников специальной военной операции.

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Организаторы объединения познакомили с особенностями процесса отливки свечей, рассказали о новшестве – переносной печке для окопных свечей, показали процесс плетения маскировочных сетей. В день изготавливаются 5-7 таких сетей – это значительное количество, так как для маскировки танка необходимо до 16 сетей.

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Как сообщили волонтеры, сейчас они нуждаются в жестяных и металлических банках. «Пришло много парафина, но лить его не во что», — отмечает представитель организации. Все желающие могут приносить их с 11 до 17 часов по адресу: ул.Худайбердина, 17.

Для изготовления свечей подойдут жестяные банки из-под детских смесей и консерваций диаметром до 10 см.

По информации пресс-службы ФКП "Авангард"

Видео: https://vk.com/wall-170216284_706?z=video-170216284_456239068%2Fa6638c32afe206d4b1