В Башкирии задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении двух пожилых граждан

9 января в полицию города Уфы начали поступать заявления от граждан, которые сообщали, что им звонили мошенники. По словам заявителей, их убеждали, что родственники попали в ДТП, и под этим предлогом через посредника-курьера забирали деньги.

85-летняя уфимка рассказала, что днём ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что дочка пенсионерки стала участницей серьёзного дорожно-транспортного происшествия, в котором по её вине пострадала женщина. Чтобы оперативно оказать ей медицинскую помощь, необходима крупная сумма.

Не задумываясь, взволнованная пенсионерка собрала сбережения в размере 200 тысяч рублей и передала их приехавшему молодому человеку.

Спустя несколько часов с аналогичным заявлением обратился 87-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что передал пришедшему молодому человеку 235 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска были изъяты и изучены видеозаписи с камер наблюдения. В кратчайшие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции 22-летний уфимец, который предположительно осуществлял роль курьера.

По имеющимся данным, молодой человек является учащимся одного из колледжей города. Он нашел информацию о дополнительном заработке в интернете. Общение с «работодателем» происходило в одном из мессенджеров. Ему присылали адреса, откуда он должен был забрать денежные средства, и номера счетов, на которые их перечислить. За «работу» злоумышленник получал денежное вознаграждение. Скорее всего, после приговора суда ему придётся возмещать ущерб потерпевшим.

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

По информации пресс-службы УМВД России по городу Уфе