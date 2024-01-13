В Уфе для особенных детей провели Аксаковскую ёлку

Традиционную, уже пятую по счету Аксаковскую елку провели в Уфе для особенных детей. Среди 250 ребят, которых пригласили в этом году на праздник, были и те, чьи папы сейчас на СВО.

Радий Хабиров назвал этих детей настоящими маленькими героями. Несмотря на проблемы со здоровьем, они умеют радоваться жизни и верят в чудеса.

Всего в Башкортостане – около 20 тысяч особенных детей. И Глава республики поручил провести аналогичные праздники во всех муниципалитетах, чтобы окружить заботой и вниманием всех.

Видео: https://disk.yandex.ru/i/KRVC9OQoJc97pQ