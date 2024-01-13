-26 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
13 Января , 14:37

В Уфе для особенных детей провели Аксаковскую ёлку

Традиционную, уже пятую по счету Аксаковскую елку провели в Уфе для особенных детей.

В Уфе для особенных детей провели Аксаковскую ёлку
В Уфе для особенных детей провели Аксаковскую ёлку

Традиционную, уже пятую по счету Аксаковскую елку провели в Уфе для особенных детей. Среди 250 ребят, которых пригласили в этом году на праздник, были и те, чьи папы сейчас на СВО.

 

Радий Хабиров назвал этих детей настоящими маленькими героями. Несмотря на проблемы со здоровьем, они умеют радоваться жизни и верят в чудеса.

 

Всего в Башкортостане – около 20 тысяч особенных детей. И Глава республики поручил провести аналогичные праздники во всех муниципалитетах, чтобы окружить заботой и вниманием всех.

Видео: https://disk.yandex.ru/i/KRVC9OQoJc97pQ

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru