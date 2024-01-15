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15 Января , 18:04

Век Равгата Магазова

Только вдумайтесь – последний из ныне живущих янаульцев – участников Великой Отечественной войны, отметил 15 января столетний юбилей. Речь об уроженце села Байгузино Равгате Султангареевиче Магазове.

Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова

По такому случаю к ветерану (живет он с семьей дочери Фариды) на огонек зашли депутат Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Ильшат Вазигатов, руководство района, представители родного Байгузинского сельсовета, районного совета ветеранов…

Ильшату Вазигатову на заре его трудовой карьеры довелось поработать рука об руку с Равгатом Султангараевичем (а руки в те годы у кузнеца колхоза «Правда» и ручного пулеметчика в годы войны – ого-го!). Он поделился воспоминаниями о тех годах, о том, как, в конце концов, такой вот опыт общения и сотрудничества (от слова «труд») ему пригодился и впоследствии, когда он получал образование.

Надо сказать, Равгат Султангареевич в свои сто лет держится молодцом. К моменту прибытия гостей он пребывал в хорошем расположении духа и не только смеялся, но и шутил сам. Особо же его порадовали тальянисты, которые специально прибыли, чтобы сыграть для ветерана.

…А уже после обеда в гостеприимный дом начало прибывать многочисленное потомство Равгата Султангареевича. Всего у него четверо детей, восемь внуков, тринадцать правнуков и уже два праправнука! Вот оно – счастье-то!

***
Немного из биографии Равгата Султангареевича Магазова

Начинал золотой юбиляр службу в учебном минометном полку в 1942 году, затем был курсантом полковой службы минометчиков, далее – курсантом-стрелком четвертого отдельного батальона, ручным пулеметчиком в составе 117-го стрелкового полка…

Участник Курской дуги, очищал от врага Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Болгарии» и многими другими.

Всего же на фронт отправились четверо братьев Магазовых. Вернуться суждено было одному… сегодняшнему столетнему юбиляру.

Фото Ильдара Шарипова

Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова
Век Равгата Магазова
Автор:Ильдар Шарипов
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