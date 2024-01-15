Век Равгата Магазова

По такому случаю к ветерану (живет он с семьей дочери Фариды) на огонек зашли депутат Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Ильшат Вазигатов, руководство района, представители родного Байгузинского сельсовета, районного совета ветеранов…



Ильшату Вазигатову на заре его трудовой карьеры довелось поработать рука об руку с Равгатом Султангараевичем (а руки в те годы у кузнеца колхоза «Правда» и ручного пулеметчика в годы войны – ого-го!). Он поделился воспоминаниями о тех годах, о том, как, в конце концов, такой вот опыт общения и сотрудничества (от слова «труд») ему пригодился и впоследствии, когда он получал образование.



Надо сказать, Равгат Султангареевич в свои сто лет держится молодцом. К моменту прибытия гостей он пребывал в хорошем расположении духа и не только смеялся, но и шутил сам. Особо же его порадовали тальянисты, которые специально прибыли, чтобы сыграть для ветерана.



…А уже после обеда в гостеприимный дом начало прибывать многочисленное потомство Равгата Султангареевича. Всего у него четверо детей, восемь внуков, тринадцать правнуков и уже два праправнука! Вот оно – счастье-то!



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Немного из биографии Равгата Султангареевича Магазова



Начинал золотой юбиляр службу в учебном минометном полку в 1942 году, затем был курсантом полковой службы минометчиков, далее – курсантом-стрелком четвертого отдельного батальона, ручным пулеметчиком в составе 117-го стрелкового полка…



Участник Курской дуги, очищал от врага Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию.



Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Болгарии» и многими другими.



Всего же на фронт отправились четверо братьев Магазовых. Вернуться суждено было одному… сегодняшнему столетнему юбиляру.

Фото Ильдара Шарипова