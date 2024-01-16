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16 Января , 16:30

Выполняйте задания всей семьей – получайте крутые подарки!

В России в честь грядущего Года Семьи стартовал большой проект «Всей семьей».

Выполняйте задания всей семьей – получайте крутые подарки!
Выполняйте задания всей семьей – получайте крутые подарки!

Раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей (например, всем вместе приготовить ужин, сходить в музей, заняться спортом). Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, на своей странице в VK, и обязательно поставить хештэг #всейсемьей.

Для самых активных семей организаторы подготовили в качестве призов 100 путешествий по России (от АНО «Больше, чем путешествия»).

Первое задание – «Всей семьей наряжаем елку» – уже в официальной группе проекта. Пройдите простую регистрацию и начинайте выполнять задания #всейсемьей: https://vk.com/im?sel=-223569207

Инициатор проекта: общественная организация «Я помогаю детям»
Партнер проекта: АНО «Институт развития интернета (ИРИ)»
Партнер проекта в регионе: АНО Спортивно-патриотический центр Республики Башкортостан "Алга-Патриот"
Вся информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф

#всейсемьей
#всейсемьей02

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