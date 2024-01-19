Чудеса бывают не только в сказках...

Канун праздников. Пока взрослые заняты предновогодними хлопотами, дети увлечены праздничными представлениями. Среди них девочка по имени Элина из Стерлитамака. Она заворожённо смотрит волшебную сказку про Деда Мороза. В ней много чудес! Вот на сцене появляется долгожданный Дед Мороз. Долгожданный, потому что добраться до ребят ему было непросто. Ведь ему пришлось преодолеть различные козни, что строили всякие злые сказочные персонажи.



И тут девочка задумалась: «Вот было бы здорово, если бы и мой папа появился сейчас, как этот сказочный Дед Мороз!. Но увы –

чудеса бывают только в сказках! Ничего не поделаешь: папе сейчас нелегко. Ему, как и Деду Морозу приходится бороться со злодеями, что хотят, как в сказке заслонить Солнце и пленить Землю. Вот уже 11 месяцев он участвует в специальной военной операции. Все давно соскучились по нему: и Элина, и её братишка Инсаф и старший брат Альберт. Да если бы только они!..».



Тем временем представление закончилось, и детишки гурьбой высыпали на улицу. Одни, под впечатлением увиденного, стали играть в героев сказки, другие строили планы на зимние каникулы. Элина шла, увлечённая мыслями об отце. И вдруг остановилась, как вкопанная, не веря своим глазам. Прямо перед ней стоял папа! Какое-то время девочка ещё стояла, не зная, что и подумать. Что это: сон или явь?! Продолжение сказки? Потом, будто опомнившись, со всех ног бросилась в объятия отца, которого не видела целых одиннадцать месяцев!..



Для детей это стало настоящим сюрпризом. Таким, что и не выразить словами! Я и сама-то узнала о возвращении супруга буквально накануне его приезда. Так в канун Нового года в наш дом постучалось чудо, – делится радостью жена воина Надежда Викторовна. – Когда провожала его, ещё не знала, каково это ждать, надеяться и верить. Но как бы там ни было, сомнений в правильности выбранного им решения у меня не возникало.

Год назад «Тугарин» (это позывной бойца) по контракту с Министерством обороны отправился исполнять воинский долг. Не лишне будет сказать, что даже в случае мобилизации, он имел бы право на бронь, как огнеборец (работает в пожарной охране), к тому же отец троих детей.



– До начала специальной военной операции мне уже доводилось служить по контракту – говорит боец. – Так что у меня достаточно боевого опыта, навыков, да и здоровья тоже. Сегодня каждый мужчина, способный держать оружие, должен сражаться с врагом. Конечно, дело это не простое. На войне всякое может случиться: и победы, и потери. Но надо помнить, что одолеть врага можно только всем вместе. Только воюя плечом к плечу!

Пока отец воюет, и Альберт, и Элина, и самый младший Инсаф изо всех сил стараются, чтобы ему за них там не пришлось беспокоиться. Хорошо учатся, слушаются маму, хорошо себя ведут.



Дни отпуска пролетели незаметно. На днях боец снова выехал в зону СВО. Позади остались поистине сказочные дни, когда они снова были все вместе. Пожалуй, самые счастливые в их семейной жизни. Хочется пожелать, чтобы сбылись мечты Элины и тысяч других детей. Чтобы чудо для них стало явью. Чтобы папы с Победой вернулись домой!.. И чтобы счастье никогда не покидало их дома.

Желающие заключить контракт служить по контракту могут обратиться в военный комиссариат города Стерлитамака и Стерлитамакского района. Получить более подробную информацию можно, позвонив по номерам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51.

Адрес: ул. Худайбердина, д. 118, каб. № 19. Найти ответы на все интересующие вопросы можно также с помощью чат-бота t.me/bashbat02/2236.

Рамиль МАНСУРОВ

(перевод с башкирского – Фаяз Юмагузин)

Фото из семейного архива.