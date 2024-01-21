Три семёрки общественников

Как формируется состав Общественной палаты? Семерых членов палаты утверждает глава администрации города, семерых предлагает Общественная палата Республики Башкортостан, за третью семёрку общественников голосуют сами члены городской Общественной палаты. Среди тех, кто рекомендован республикой, – журналист «Стерлитамакского рабочего». Это значит, что у нашей с вами газеты теперь будет ещё больше возможностей заботиться о людях, объединять их и помогать им.

Напомним: Общественная палата нашего города работает с 2013 года. Созданная первой в республике, она интенсивно развивается как инструмент живого диалога общества и власти.

– Я считаю, что основная цель членов Общественной палаты – уметь коммуницировать и действовать, выступая медиаторами, – обратился к общественникам глава администрации города Рустем Газизов. – Не отстаивать позицию власти и не идти на поводу у тех, кто пытается раскачать ту или иную проблему. А выстраивать взаимодействие между всеми и находить правильные пути, которые позволяют эту проблему решить. Вы должны иметь собственное чёткое мнение. Общественникам никто не может ставить задачи, общественников никто не может контролировать. Они работают как единое городское сообщество, которое нацелено на развитие города и защищает интересы горожан.

– В пятом созыве много новых интересных людей, и я уверена, что будут подниматься актуальные для нашего города вопросы, – признаётся Евгения Долгих. – Вопросов много, о них надо говорить, их надо решать. Вдохновляют меня люди, а от профессионального выгорания защищают реальные результаты работы. Глядя на то, что уже получается, хочется сделать ещё больше.

То, насколько эффективна будет работа Общественной палаты, зависит от вас, наши читатели. Что вас волнует? Какие вопросы требуют эффективных решений и слаженных действий? Какие варианты предлагаете вы? Звоните и пишите нам: тел./WhatsApp 8987-61-57-253.