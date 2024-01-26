Когда сила — в единстве

Инициаторами его проведения стали известные общественники и деятели культуры. Идеей концерта, который превратился в масштабный патриотический праздник, было поддержать главу региона, выступающего за единство многонационального Башкортостана.

Вся площадь пестрила флагами России, Башкирии и многочисленных общественных организаций, чьи представители пришли и приехали на концерт из разных районов республики. Мероприятие вели Денис Ганиев, Лилия Курамшина и военкор Ильяс Батыргариев, последние полгода работавший в зоне СВО и ставший непосредственным свидетелем огромного внимания и поддержки, оказываемым главой республики нашим ребятам на передовой.

Накануне в интервью газете «Республика Башкортостан» Ильяс, ставший одним из инициаторов концерта, сказал, что не сомневается, что главу республики придут поддержать участники СВО, находящиеся сейчас в Уфе. И он не ошибся.

Самый молодой ветеран СВО, кавалер ордена Шаймуратова и Ордена мужества Артур Галеев, получивший тяжелейшее ранение, ведет активную жизнь, занимается спортом, стал депутатом Госсобрания, работает с молодежью. Он вышел на сцену, чтобы сказать, что именно сейчас, когда нашу республику пытаются дестабилизировать изнутри, как никогда важно сплотиться и быть единым целым с нашими лидерами Владимиром Путиным и Радием Хабировым – вместе мы будем сильнее.

– Радий Фаритович не оставляет вниманием ни одного ветерана. Я встречался с ним на многих мероприятиях. Он всегда подойдет и спросит, какая помощь нужна. Ветераны обычно стесняются, но Радий Фаритович настойчиво выясняет, чем действительно можно помочь, и помогает каждому. Каждый участник СВО ежедневно рискует своей жизнью и каждого Радий Хабиров уважает сердечно, мы это чувствуем, — рассказал Артур.

Тем временем к собравшимся обратился Радий Хабиров:

– Мы здесь жили, живем и будем жить, будем вместе строить процветающую республику. Сегодня день рождения моей мамы, которой бы исполнилось 94 годы, а еще сегодня день рождения моего младшего сына, которому исполнилось три года, и я хочу сказать, что наделенный полномочиями президента страны и вашей волей, волей народа республики, и с вашей поддержкой я все свои силы брошу на то, чтобы сохранить многонациональное единство, память наших мудрых предков, которые оставили нам прекрасный Башкортостан, я всеми силами буду бороться за будущее своих детей и всех наших детей, потому что они должны жить в процветающем регионе, создавать здесь семьи и гордиться, что они башкортостанцы. Благодарю вас, что пришли!

— Действительно, сила нашей республики — в дружбе народов, единстве и сплоченности многонационального народа. Это все завещано нам еще нашими предками, и сейчас находится под защитой республики, ее руководства. Хочется выразить большую благодарность тем, кто пришел, за неравнодушие к судьбе республики, — подчеркнула, комментируя выступление главы региона, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Гульнур Кульсарина.

Пенсионер Ильяс Байбурин тоже поделился своим мнением в газетой «РБ»:

– В то время, как люди с непомерными амбициями раскачивают вопросы, касающиеся межнациональных отношений, у простых жителей республики никаких вопросов нет. Они ходят на рыбалку с другом украинцем, в баню к другу башкиру, сосед по саду — татарин — и никаких проблем. Мне нравится жесткая позиция в отношении радикального экстремизма, которую Радий Хабиров сегодня озвучил перед народом. Нужно наказывать экстремистов по всей строгости закона, который они нарушают, вкупе со спокойствием людей. Много раз бывая в бывших союзных республиках, я слышал разговоры о конфликтах на национальной почве и всегда с гордостью говорил, что у нас такого нет, хотя в Башкортостане живет больше 130 национальностей. Хочу, чтобы так и было! – заключил он.

Внимание многих привлекли развевающиеся казачьи знамена.

– Я всегда говорю, что казаки — вне политики, но сегодня такой день, когда мы все должны быть вместе, потому что в единстве наша сила. Вижу здесь очень много знакомых лиц, руководителей районов республики, — отметил уже другой наш собеседник атаман СКО «Станица Уфимская», заместитель председателя общественного совета при Госкомитете РБ по ЧС генерал-майор Борис Анатольевич Махов, — В прошлом году в январе мы возродили казачье общество станицы Уфимской. В республике сейчас около 300 казаков. Заявления и прошения в наше общество продолжают поступать, и у нас, конечно, нет никаких ограничений по национальности, религии, есть и православные и мусульмане.

Мимо улыбающегося мужчины в национальном башкирском головном уборе журналистам пройти было трудно.

– Я советник директора самой лучшей школы в мире села Карамалы-Губеево Туймазинского района Габдрахимов Радик Маликович. Приехал на концерт с супругой: она — директор нашей школы, я — ее советник и по работе, и по жизни. Мы с супругой вырастили семерых детей: четверых родных и троих приемных, и мы ощутили, какую поддержку республика оказывает многодетным семьям. Много путешествуем по стране, сравниваем Башкортостан с другими регионами, и видим, что он просто расцветает. Поэтому я всей душой поддерживаю главу республики.

Заведующая музеем полярников имени В. И. Альбанова Оксана Мальцева пришла поддержать главу республики, который по сути стал крестным отцом одного из самых популярных у жителей и гостей республики музея, новой визитной карточки Уфы.

— Радий Фаритович поддерживает культуру, а для нашего музея полярников он как крестный отец: он инициатор создания музея, всегда лично интересуется нашей работой. Человек открытый, к которому можно подойти и поговорить о насущных проблемах, — говорит Мальцева, — Радий Фаритович сам приводит семью в музей и приобщает детей к истории. Он запланировал открытие ещё двух музеев рядом с нашим, получается целый музейный квартал в центре города, что очень хорошо для внутреннего туризма. Мы просим посетителей отмечаться в журнале и наблюдаем обширную географию, к нам приезжают со всей России. На мой взгляд, Уфа расцвела при Радии Хабирове. Это касается не только благоустройства сквера Альбанова, но и в целом городской среды, парков, аллей. В республике стали проводиться Всероссийские форумы — для нас это очень важно — мы вживую общаемся с коллегами, делимся идеями, новое сотрудничество возникает, благодаря этому привозятся выставки из федеральных музеев, и жители республики могут приобщиться к культурному и историческому наследию. Очень приятно, что глава республики человек увлеченный: он сам собирался в поисковую экспедицию с полярниками, знает лично тех, кто смог найти следы пешего перехода Альбанова по льдам Северного Ледовитого океана, приглашает их в республику.

Уфимец Сергей Иванов работает учителем истории и на недавние события, собравшие ее жителей на площади, смотрит с позиции диалектики развития общества, – рассказала Оксана Мальцева.

— Я живу здесь, и я патриот своей родины. И пусть я не всегда согласен с властью, но убежден, что с властью не бороться надо, а искать с ней компромисс. Диалектика развития такова – чтобы власть ни делала, народу всегда будет этого мало, а власть никогда не сможет исполнить все, что хочет народ, даже просто потому, что на это никогда не хватит средств. Тем более, человеку всегда мало. Есть поговорка: чем больше ешь, чем больше хочется. Поэтому всегда найдутся люди, которые будут выступать против власти, в том числе и таким образом, как это недавно было сделано. Но в таком случае надо помнить, что есть закон, и если ты подрываешь местную власть, ты должен отвечать за это. К сожалению, многие люди не знают законов и ведутся, когда их подстрекают преступники, – сказал учитель истории Сергей Данилов. –

Можно по-разному относиться к власти, но общаться с ней нужно на законных основаниях. Это очевидно всем разумным людям. И эту мысль сегодня озвучил и сам Радий Хабиров, который призвал к сотрудничеству и «протянул руку дружбы» всем неравнодушным к судьбе родной республики, вне зависимости от того, разделяют ли они его взгляды и решения. А экстремистам пообещал наказание по всей строгости закона. Эта позиция вызывает у меня уважение.

Фото: "Республика Башкортостан".