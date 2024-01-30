Лаборатории УУНиТ готовятся праздновать новоселье в Межвузовском кампусе Уфы

— Запуск первой очереди межвузовского кампуса мирового уровня – это важное событие для всего региона. Кампус объединит востребованные на республиканском рынке труда программы в сфере энергетики, инжиниринга, цифровой и «зеленой» химии, биомедицины, генетики, IT-технологий и креативных индустрий. Мы, вузы, сможем объединить здесь с научным сообществом свои знания, навыки и ресурсы. А современный студенческий городок привлечет больше талантливых ребят в наши аудитории. Уфа заживет яркой, интересной, молодежной жизнью, — считает ректор УУНиТ Вадим Захаров.

В современном здании кампуса на улице Заки Валиди Уфимскому университету науки и технологий предоставлены несколько этажей, на которых разместятся научно-исследовательские лаборатории технологического и биомедицинского профилей.

Так, лаборатория многофункциональных материалов занимается решением проблемы прогнозирования эксплуатационных свойств и остаточного ресурса деталей газотурбинных двигателей (ГТД) из титановых и никелевых сплавов, включая элементы конструкции нефтегазовых скважин, а также разработкой технологий их реновации с целью продления ресурса работы.

Исследования, которые проводятся в оснащенной новейшим оборудованием в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» лаборатории органической наноэлектроники и дизайна новых материалов, направлены на разработку электронных сенсоров газов, электромагнитных полей на основе нанокомпозиционных тонкопленочных структур, а также позволяют синтезировать сверхтонкие магнитные нанопленки с особым типом упорядочения – скирмионной решеткой. Здесь созданы органические полевые транзисторы, выходные и передаточные характеристики которых в 10 раз превосходят аналогичные показатели для аналогичных устройств на основе иных материалов.

В лаборатории полимерных композиционных материалов проходят исследования, отвечающие актуальной мировой научной повестке: это рациональное использование пластиковых отходов. Помимо этого, ученые занимаются разработкой материалов биомедицинского назначения, например, саморассасывающимися покрытиями для лечения ожоговых и послеоперационных ран, а также природоподобными технологиями, зеленой химией, созданием суперкомпозитов на основе угле- и стеклопластиков.

Лаборатория по сервоприводам ПИШ «Моторы будущего» станет центром по сервоприводам для запуска серийного производства. Сервоприводы имеют широкий спектр применения в робототехнике, авиации, автомобилестроении, медицине, однако на российском рынке они почти не представлены.

Деятельность лаборатории популяционной и медицинской генетики, которая будет функционировать в составе Геномного центра, направлена на анализ генов предрасположенности к ряду онкологических заболеваний, исследования проводятся в рамках концепции персонализированной медицины.

В лаборатории нейрокогнитивной геномики будут проводиться исследования молекулярно-генетических основ когнитивных и психоневрологических особенностей человека, комплексный анализ молекулярно-генетических и социально-демографических маркеров, лежащих в основе формирования индивидуальных различий в ряде психоэмоциональных и когнитивных показателей.

Основные задачи лаборатории молекулярной биоинженерии – генетическая трансформация и геномное редактирование растений, создание генетически трансформированных корней-продуцентов биологически активных веществ.

Рядом будет расположена Зона выделения ДНК и РНК, лабораторные помещения который являются общими и необходимы для всех генетических лабораторий на этаже. Это связано с тем, что нуклеиновые кислоты, выделяемые из различных биологических материалов, – это основной объект исследования лабораторий популяционной и медицинской генетики, нейрокогнитивной геномики, геномных и постгеномных технологий.

Кроме того, свои пространства в кампусе обретут Центр трансфера технологий и Центр студенческого предпринимательства «Территория нового бизнеса», Центр спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта.

Основные задачи Центра трансфера технологий – содействие в обеспечении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, продвижение технологий и разработок на целевые рынки, кооперация с индустриальными партнёрами, поддержка технологического предпринимательства, встраивание в национальную экосистему трансфера технологий.

— В кампусном пространстве созданы уникальные условия для научных исследований, — комментирует заместитель директора Центра трансфера технологий УУНиТ Тимур Разяпов. — Это демонстрационная площадка для разработок и точка притяжения для ученых и студентов из регионов и зарубежных стран, прежде всего, Евразийского союза. Немаловажно, что в кампусе планируется размещение представителей реального сектора экономики, с которыми можно будет взаимодействовать напрямую. А это в свою очередь будет способствовать появлению и развитию междисциплинарных проектов, которые востребованы конкретными индустриальными партнерами.

Центр киберспорта получит новейшее компьютерное «железо», зону для консольного киберспорта, зону виртуальной реальности, звукоизолированные помещения для команд и трансляций, что позволит проводить крупные, в том числе международные, турниры.

В студенческом кампусе начинает свою работу центр «Территория нового бизнеса» УУНиТ, где для студентов будут организованы тренинги, круглые столы, семинары, встречи с индустриальными партнерами. Это позволит не только обмениваться опытом и получать полезные навыки, но и «продавать» идеи в реальный сектор.

— Создание в межвузовском кампусе центра «Территория нового бизнеса» – это отличная возможность для студентов вовлечься в предпринимательскую среду, — говорит начальник отдела проектной работы и предпринимательства УУНиТ Зульфия Садыкова. — А наставниками молодых людей выступят представители реального бизнеса, органов власти, институтов развития, фондов, т.е. все заинтересованные лица, отвечающие за формирование комфортного инновационного, инвестиционного, экономического климата в регионе.

Большие, светлые пространства кампуса, удобная инфраструктура, транспортная доступность позволят создать точку привлечения ребят, в том числе школьников, заинтересованных в развитии надпрофессиональных навыков.

Межвузовский кампус – это ещё один этап к выходу образовательной инфраструктуры Республики Башкортостан на мировой уровень. А исследования ученых, которые будут проводиться в его лабораториях и центрах, внесут достойный вклад в развитие науки региона и России.

Строительство кампуса ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.