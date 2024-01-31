Представляем полный текст интервью Леры:

«Малыш» и спецоперация

О парадоксах жизни на передовой

Боец с позывным «Малыш» мобилизовался по ранению. Его возвращения ждали жена, 11-летний сын, трёхлетняя дочь и тойтерьер Лео. С участником СВО у него дома мы говорим о том, чем и как живут наши защитники на передовой.

БОЙЦЫ ТОЖЕ СМЕЮТСЯ

– Как Вы попали на войну?

– Эта война – вторая в моей жизни. После школы я поступил в училище, а тут началась Чеченская компания. Нужны были водители, и я поехал на Кавказ. Теперь, двадцать лет спустя, отправился на СВО, потому что знал: ребятам нужна помощь. У меня дед в Великую Отечественную бил фашистскую нечисть, а теперь – я. Мой позывной «Малыш», и я рядовой пехоты. Боевое слаживание мы проходили в Пензе – два месяца знакомились и обучались. Многие из нас имели боевой опыт, в батальоне я встретил знакомых и даже родственника.

– Вы помните свой первый бой на СВО?

– Прозвучит странно, но мы смеялись. Чем больше нам прилетало, тем громче слышался смех на фоне взрывов. Тогда мы даже не задумывались почему: просто кто-то начал, а мы словно заразились. Подолгу смеялись, а, отдышавшись, продолжали с новой силой. Может быть, тогда мы, не понимая этого, так поддерживали друг друга? Это было наше боевое крещение. Что впереди – мы не думали.

– А действительно смешные моменты были?

– Да, их хватало. На мой день рождения прямо в шашлык прилетело, но мы с юмором: «Опять противник промазал!» Ещё помню: погода дождливая – ливень, под ногами глина хлюпает, темно и холодно. Слышу – летит. Я успел только разбежаться, а передо мной двухметровый окоп. Я – «щучкой» в него. Ощущения – как в детстве, только тогда на ледянке с горки летел, а теперь на «бронике» через весь окоп. Рёв и потом тишина. Лежу и верю, что жив. Жду, что вот-вот свои придут на помощь. На голове рана, руки поцарапаны, но такая радость – не передать. То ли от «полёта», то ли оттого, что жив остался. Ребята, кто был рядом, бросились ко мне. Признавались, что думали: конец мне. Вытащили меня, лицо оттирают от глины. Я задышал, а им опять смешно. «Недаром, – говорят, – тебя Малыш зовут. Возиться с тобой надо».

ПРОСТО ПЁС

– Кто помогал вам воевать?

– И люди, и даже животные. Помню своего четвероногого друга, звали его просто Пёс. Помощь его была огромна, ведь у собаки отменные слух и чутьё. Прилёты он чувствует намного раньше – задрав голову вверх, тревожно лает. И мышей не видно, когда Пёс рядом. Так это же не кот, скажете вы? Да, но он их лапой бил. Да и просто в окопе спокойней, когда Пёс с тобой, особенно если туман и видимость почти нулевая. А еще военное небо бывает красивым. Когда стреляют фосфором, то всё сверкает: появляются яркие точки в виде радуги.

«А ЧТО ВЫ НАМ ПОДАРИТЕ?»

– Как вас встречали освобождённые города?

– Это отдельная история. В июле мы были в Мариуполе. Город отстроен и живет полноценной жизнью. На улицах с новенькими многоэтажками уже мало что напоминает о прошлом. Как-то к нам подходит мужчина средних лет и просит сфотографироваться с ним. Пожалуйста, нам не жалко. Затем он приглашает нас пойти с ним в школу, где он работает директором. Через пару минут детвора обступила нас на школьном крылечке. Мы фотографировались и отвечали на вопросы ребят.

– О чём они спрашивали?

– Мальчишки – они везде одинаковые: «Чем стреляете? Покажите и дайте сфоткаться». Серьёзно и настойчиво звучали и такие вопросы: «А сколько врагов ты убил?». Спорят, толкаются, потом спрашивают: «А что вы нам подарите?». Мы – в магазин, купили пакет конфет и пакет фруктов – что нашли. Наш разговор продолжился в школьной столовой. Нас накормили от души, дали первое, второе и даже компот. Конечно, нам приятно было смотреть на детей и понимать: всё, что мы делаем, – не зря.

О ДОМЕ

– О чём Вам ещё думалось тогда?

– Конечно, о своих детях: ещё больше захотелось их увидеть. Мы ведь, бывает, месяцами не видим и не слышим друг друга. Нам важно знать, что дома спокойно и тихая, размеренная жизнь ничем не нарушена…

…В жизни на передовой много парадоксов и противоречий, – подумала я после разговора с Малышом. – Как человек, жизнь которого может прерваться в любую минуту, может видеть красоту в огоньках, когда стреляют фосфором? Ведь они несут смерть. Отец угощает школьников конфетами, не имея возможности обнять своих детей. Я смотрю на Малыша и точно знаю, что он – скромный герой нашего времени. Там, на передовой, такие, как он, своими поступками пишут нашу историю. Мы ждём вас с Победой, бойцы!

Лера КАБАА, 12 лет

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