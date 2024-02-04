От Стерлитамака с любовью. Шевроны для воинов СВО

7 февраля в храме Иоанна Предтечи будут освящаться шевроны для бойцов СВО с изображением Христа Спасителя, также отслужат молебен за победу и здравие сражающихся с нацистами. 26 января шевроны для воинов-мусульман доставили к молебну в мечеть.

У нас в городе изготовлением и доставкой шевронов занимается местная общественная организация национально-культурной автономии белорусов Стерлитамака «Спадчына» («Наследие»), которая выиграла грант (номинация «Патриотизм») главы администрации города.

Мы беседуем с председателем НКА «Спадчына» В.Н.Пивоварцевой:

– Виктория Николаевна, я знаю вас как замечательную рукодельницу, вышивка шевронов для бойцов СВО ваша идея?

– Год назад наша организация участвовала в конкурсе грантов главы администрации Стерлитамака. Идея моя, проект изготовления шевронов для воинов СВО – наш.

– Я человек сугубо гражданский. Не могли бы вы рассказать о шевронах, их значении и роли?

– Шевроны были изобретены в глубокой древности. А если точнее: в Римской империи, как знаки отличия легионов. Однако многие воины считали шевроны оберегами.

Сейчас шевроны – это отличительные знаки на военной форме, позволяющие различать военнослужащих разных подразделений Вооружённых сил Российской Федерации.



Каждый шеврон имеет свою уникальную символику и название, которые часто связаны с историей и задачами конкретного военного подразделения. Например, шевроны военно-морского флота, танковых войск, войск космической обороны и т.д.

В нашем случае шеврон, как мусульманский, так и христианский – символ защиты. В народе говорят: «Во что веруешь, то и спасёт!».

– Кто поддержал вашу идею?

– Я рассказала о нашем проекте эксперту народного фронта Николаю Серафимовичу Кириллову. Он одобрил идею, поддержал начинание и реально помог.

– А в чём собственно заключалась проблема, которую нужно было разрешить?

– В том, что шевроны вышиваются старинным золотно-лицевым шитьём.

– Что это за шитьё?

– Золотное лицевое шитьё – техника ручной вышивки металлическими позолоченными (золотными) и серебряными нитями. Ценность работы определяется мастерством вышивальщицы.



Здесь ключевое слово – ручная работа, которая требует много времени. Одна икона с ликами святых в этой технике вышивается почти год.

Помощь Николая Серафимовича заключалась в том, что он нашёл информацию об изготовлении шевронов на швейных машинах с компьютерными программами. А дальше дело было за мной.

И я начала действовать. Нашла девушек в Челябинске и Курске. Они вышивали шевроны (именно Лик Нерукотворный) на машинках. А сборка шевронов и шитьё делались мной уже в Стерлитамаке. Так дело пошло гораздо быстрее.

– Вы говорили, что каждый шеврон должен иметь уникальную символику, следовательно, вам понадобился художник. Вы нашли его?

– На христианских шевронах традиционно вышивается Лик Нерукотворный. Проблема возникла с дизайном мусульманских шевронов. Я дозвонилась до Ришада хазрата и договорилась о встрече. Нужно было обговорить с ним очень важные моменты.



– Например?

– Во-первых, Ришад хазрат должен был утвердить такую цветовую гамму, которая не бросалась бы в глаза противнику и не выдавала солдат. Во-вторых, мусульмане носят шевроны на правой руке, и лучи полумесяца должны смотреть на грудь бойца.

Ришад хазрат в общих чертах утвердил наши предложения.

Я нашла мастерицу дизайна из Москвы. Она разработала, с учётом наших пожеланий, компьютерный дизайн для мусульманских шевронов.

– Вы заплатили за работу?

– Нет. Она всё сделала безвозмездно. После вышивки для нас осталась ручная работа –

сборка и прошивка шевронов.

– Сколько времени уходит на это?

– На один шеврон – 2 часа работы.

– Грант ваша организация выиграла. На что потратили полученные деньги?

– Мы приобрели компьютеризированную вышивальную машинку с оверлоком, а на оставшиеся средства – ткани, нитки, стабилизаторы, клеевую ткань.

– Вы уже посылали шевроны бойцам СВО?



– Первый раз переслали их в Донецк строевому священнослужителю из Алкино-2 отцу Рафаилу. Он с первых дней на передовой.

Второй раз – отцу Виктору из Уфы, который ушёл на СВО добровольцем.

– Как отнеслись жители Стерлитамака к проекту вашей организации?

– Сейчас всё очень быстро становится известным. Многие из тех, кто узнал о том, что мы делаем, почти сразу присоединились: посылали деньги на изготовление и покупку шевронов.

Фото Юлии Астафьевой.