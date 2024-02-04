В Стерлитамаке гражданские инициативы в действии

Жильцы многоквартирного дома мечтали о спортивной площадке для детей. Чтобы ребята могли спокойно играть в футбол, не опасаясь выбить окно на первом этаже, а взрослые отдыхать после рабочего дня в тишине и покое. Но где взять средства? В складчину не осилить. Что делать?

Вспомнили о программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Но как стать её участником?



На этот и другие вопросы отвечает старшая по дому № 27 по улице Коммунистической Е.И.Котова:

– Елена Игоревна, когда в нашей республике начала действовать ППМИ? Её концепция?

– К реализации этой программы приступили в 2014 году. В её основе лежит вовлечение граждан к решению проблем местного значения.

– То есть?

– Оперативно выявлять и реализовывать назревшие проблемы на местах.

Программа ППМИ действует в республике десять лет. За это время выявилась её максимальная востребованность и актуальность. Например, в Стерлитамаке благодаря ППМИ ежегодно реализуются самые разные проекты. В этом году от нашего города прошли 11 проектов. В рамках программы ведётся благоустройство придомовых территорий (устройство детских и спортивных площадок, озеленение, асфальтирование), а также ремонт крыш, замена окон и многое другое.

– Куда можно обратиться с заявкой?



– Желающие принять участие в программе могут обратиться в финансовое управление администрации Стерлитамака, проспект Октября, 32, кабинет № 425. Телефон для справок 24-18-41.

– Расскажите, как жильцы вашего дома начали реализовывать свой проект.

– Дело в том, что в нашем доме проживают семьи, дети которых учатся в лицее № 1. Здание этого учебного заведения построено в 1967 году. Понятно, оно далеко не новое. Чтобы сохранить тепло в кабинетах, требовалось заменить окна.

На общем собрании жильцы МКД предложили несколько вариантов облагораживания интерьера здания. Но большинство проголосовали за то, чтобы заменить окна. Зато единогласно решили принять участие в конкурсе.

– Кому предоставляется право участия в конкурсе?



– Согласно республиканской программе ППМИ, утверждённой Постановлением Правительства Башкортостана, участие в конкурсе могут принять жители МКД при софинансировании (не меньше 4 процентов от стоимости проекта) и спонсорской помощи (мы нашли предприятие, которое согласилось её оказать). Остальные средства вносит республика и местный бюджет.

– Какие документы необходимо подготовить?

– Три протокола: предварительный, инициативной группы, итоговый.

– Мнение людей о ППМИ?

– Многие признались: им по душе такая программа. Появилась реальная возможность благоустроить школы, жилые дома, дворовые территории и улицы Стерлитамака. Многие оценили и то, что сами горожане принимают непосредственное участие в этом важном деле. Это ведёт к бережному отношению к городскому имуществу.

Фото Е. Котовой.