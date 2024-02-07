8 февраля в Стерлитамаке пройдут мероприятия по повышению финансовой грамотности.

В течение дня будут проходить открытые и бесплатные лекции, мастер-классы, методические семинары для различных аудиторий: школьников, студентов, воспитанников детских домов, трудовых коллективов, пенсионеров, педагогов, предпринимателей, в том числе самозанятых. Эксперты проекта «Диалоги о финансах» расскажут о том, как справляться с кредитной нагрузкой, не попасться на уловки финансовых мошенников. Для педагогов пройдут методические семинары, предпринимателям расскажут о ведении бухгалтерии, преимуществах и недостатках факторинга, мерах финансовой поддержки самозанятых.



– Проект «Диалоги о финансах» хорошо себя зарекомендовал. В 2023 году мероприятия проекта прошли в шести муниципалитетах республики (Белорецк, Бирск, Нефтекамск, Салават, Благовещенск, Белебей), их посетили свыше 11 тысяч человек. В этом году практика выездных просветительских мероприятий по финансовой грамотности будет продолжена, – отметила заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова.



Организаторы мероприятия - «Центр финансовых исследований РБ» совместно с Отделением-Национального банка по РБ Банка России, Уфимским филиалом Финансового университета при Правительстве РФ, Уфимским региональным методическим центром по финансовой грамотности Института развития образования РБ, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и Сбербанком.



Более подробная информация – в карточках.