-10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Актуально
7 Февраля , 09:24

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём российской науки

Уважаемые представители городского научного сообщества!

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём российской науки
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём российской науки

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской науки!

Этот праздник является символом гордости за достижения отечественной науки, он отражает наше стремление к новым знаниям и открытиям. Стерлитамак гордится своими научными традициями. В ведущих вузах города большое внимание уделяется развитию студенческой науки, работают советы молодых учёных.

Регулярно проводятся научно-практические конференции различного уровня. Многие из наших учёных и исследователей вносят значительный вклад в развитие науки не только родного города, но и всей России.

Ваши достижения и открытия способствуют развитию экономики, образования, медицины и других отраслей, повышают уровень жизни нашего города, республики и всей страны. Всех представителей научного сообщества благодарю за целеустремлённость и преданность науке.

От всей души желаю вам новых ярких идей, успешного воплощения ваших проектов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!

Пусть ваш творческий потенциал и энергия никогда не иссякают, а ваши открытия и достижения приносят пользу всему человечеству!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации г. Стерлитамака.

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
6 Февраля , 10:49
В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru