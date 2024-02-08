Работу Русского географического общества Стерлитамака высоко оценили в республике

Председателем Попечительского совета является глава Республики Башкортостан Р. Ф. Хабиров.

С отчётом о деятельности Отделения РГО в 2023 году и с планами на 2024 год выступил председатель Регионального отделения РГО в Республике Башкортостан С. Т. Сагитов.

В 2023 году Отделение РГО в Башкортостане приняло участие во всех федеральных проектах Общества и заняло в них лидерские позиции,а также продолжил региональные инициативы.

Среди успешных проектов РГО отмечены:

Международные просветительские акции «Географический диктант», «Ночь географии», «НЕурок географии», «Родники РГО», «Уральский барс», «Башкирская кругосветка», «Тропа поэтов», грантовый конкурс среди местных отделений Русского географического общества, на средства которого были организованы туристские маршруты, благоустроены родники, основан клуб любителей географии.



Научная составляющая деятельности: сопровождение проектов по зубрам беловежской популяции в Мурадымовском ущелье, новый природный парк «Инзерские зубчатки», Киндерлинская и Аскынская ледяная пещеры.

Продолжается планомерная работа с учителями географии и школьниками.

Проведены традиционые конкурс «Лучший кабинет географии», слет учителей географии и курсовая подготовка,

Лекторий РГО, социальная акция «География – детям»,создан Молодёжный клуб РГО.

Завершилось заседание Попечительского совета награждением лучших местных отделений РГО в Республике Башкортостан.

Почётной грамотой и сертификатом Регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан награждено Местное отделение РГО в ГО г. Стерлитамак РБ, председатель О. П. Алиева.

Поздравляем членов Русского географического общества г. Стерлитамак с высокой оценкой работы и желаем новых достижений!