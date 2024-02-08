В Стерлитамаке состоялись "Диалоги о финансах"

Илья Игоревич Белолипцев, доцент кафедры математики и информатики Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат технических наук провел лекции, познакомил ребят с финансовой математикой и рассказал о том, как управлять личными финансами, накопить на мечту и жить в достатке.

Организаторами события выступили Администрация городского округа город Стерлитамак РБ и АНО «Центр финансовых исследований РБ» совместно с Отделением Национального банка по РБ Банка России, Уфимским филиалом Финансового университета при Правительстве РФ, Уфимским региональным методическим центром по финансовой грамотности Института развития образования РБ, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и Сбербанком.