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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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10 Февраля , 11:30

Боец СВО из Стерлитамака с позывным "Сэнсэй": "Наше дело правое"

18 ноября 2022 года сержант запаса, работавший во вневедомственной охране, пошёл добровольцем на фронт.

Боец СВО из Стерлитамака с позывным "Сэнсэй": "Наше дело правое"
Боец СВО из Стерлитамака с позывным "Сэнсэй": "Наше дело правое"

На следующий день он уже был в учебке, потом в составе роты специального применения отдельного батальона попал в зону боевых действий. Как он сам говорит: «Вышли за ноль».

Так, участник спецоперации с позывным «Сэнсэй» начал службу помощником оператора БПЛА. От первого дня остались противоречивые впечатления: мороз, ядрёный хвойный аромат, песок и ночь под открытым небом в сосновом бору. Наутро двинулись на передовую. И в первый же день попали под артобстрел.

В его задачу входила доставка и эвакуация операторов на определённые участки фронта вдоль Днепра. За четыре с половиной месяца на передовой случалось всякое. Фронтовые будни – это мужество, потери бое-
вых товарищей, успешные операции. Бывало, враг целенаправленно охотился именно за ними…
От работы операторов беспилотников зависит многое на огромном участке. В зону их батальона входил участок фронта шириной в 14 километров! Украинские миномётчики с одного из островов Днепра долго трепали наших. А наши никак не могли понять, откуда они ведут огонь. И всё же операторы сумели их засечь и передать точные координаты. А уж артиллеристы своё дело знают. Вскоре вражеский миномёт был уничтожен.


– Как обстоят дела с обеспечением? – поинтересовался я. – Гуманитарные конвои прибывают?
– С этим всё нормально. Гумконвои тоже были. Только не из Башкирии. У нас не башкирский батальон. Там плечом к плечу воюют парни с Дальнего Востока, Астрахани, Москвы, Питера – в общем, со всей России… Есть бойцы из Луганской и Донецкой народных республик. Что касается командного состава – все боевые офицеры. Некоторые с 2014 года воюют. Командир роты − луганчанин. И штабные тоже толковые, с боевым опытом.
– Кстати, у вас фамилия украинская…


– Да, мои корни украинские. А сам я родился в Казахстане. Работал в системе МВД, служил в спецназе. У нас в батальоне было много украинцев из ЛНР, ДНР… Вообще, народ там разный. Были даже парни из ЧВК. Крутые ребята, грамотные, бесстрашные. Мы многому научились у них. Например, слушать небо, отличать звуки прилётов артиллерийских и танковых снарядов «Града»…
– А есть разница?
– Конечно. Скажем, танк опасней миномёта или гаубицы. Он бьёт прямой наводкой. Снаряд летит быстрее звука, его не услышишь. Вернее, сначала прилетит снаряд, потом звук. Если бьют из «Града» – будто тепловоз мчится к тебе. Прячься, где сможешь. Геройство тут ни к чему.
– Потери большие?
– Не сказал бы. За всё время в нашем батальоне было трое «двухсотых» и 6-7 «трёхсотых».
– Как думаете, эта война надолго?
– Конечно, хотелось бы, чтобы побыстрей всё закончилось. Но пока не добьём врага, будем воевать. Иначе никак. Могу сказать одно: наше дело правое, Победа будет за нами.

Фото из личного архива.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-917-462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 – 
военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Автор:Фаяз Юмагузин
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