Студент СФ УУНиТ поедет на Всемирный фестиваль молодёжи

Организаторы готовят насыщенную программу: круглые столы, семинары, дискуссии и обсуждение актуальных вопросов по развитию молодёжного движения в мире. Гости фестиваля познакомятся с историей, культурой и традициями России и стран мира.

В этом масштабном событии примет участие студент 3-го курса колледжа СФ УУНиТ Дмитрий Литвинов. Сегодня молодой человек учится по специальности «Право и судебное администрирование». Он убеждён, что знание законов всегда пригодится в жизни.

Почему же он решил стать частью такого грандиозного форума?

− Узнав о проведении Всемирного фестиваля молодёжи, я отправил заявку, прошёл множество тестов и личное собеседование. И вот результат − я еду в «Сириус». Для меня это отличная возможность приобрести полезный опыт, подружиться с достойными людьми, попрактиковать английский язык, − поясняет молодой человек.

Основная цель форума – объединение прогрессивной молодёжи, которой небезразлично будущее мира. У нашего героя также есть далеко идущие планы. Например, ещё одним значимым событием 2024 года Дмитрий называет своё предстоящее поступление в высшее учебное заведение.

− Я хочу связать свою жизнь с государственным управлением. Я бы очень хотел продолжить образование в РАНХИГС (Президентская академия). Но это будет очень непросто. Я серьёзно изучаю историю и экономику, так как все исторические события имеют в своей основе экономическую причину, − рассказывает он.

Но всё же самое любимое и серьёзное увлечение Димы – это шахматы. За 10 лет он шесть раз выигрывал чемпионат города, стал трёхкратным чемпионом республики, многократно участвовал в чемпионатах России и международных соревнованиях, выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

− В шахматы меня научил играть папа. Это для нас эталонный вид спорта. Папа в своё время выступал на чемпионате России. Мой брат – двукратный чемпион России. С 6 лет я занимался дома. А с 8 лет стал участвовать в соревнованиях и занимать призовые места. С 12 до 14 лет я занимался по 3-4 часа каждый день. Летом у меня была серия турниров, и чтобы спрогрессировать, уделял по 4-5 часов в день, 3-4 раза в неделю. Это кропотливая работа, − говорит Дима. − Также папа считает, что должна быть и физическая нагрузка. Я занимался боксом, волейболом, хоккеем, баскетболом, гандболом. Сейчас − триатлоном и пауэрлифтингом, без выходных.

По признанию нашего героя, из-за учёбы в колледже шахматами удаётся заниматься не так часто. К тому же он сам теперь является наставником в этом интеллектуальном виде спорта и передаёт свои знания юному ученику.

− Мне нравится эта роль. Учителя всегда отмечали, что у меня хорошо получается доносить информацию окружающим. Мой ученик очень талантливый. Мне в своё время, из-за того, что я занимался активными видами спорта, приходилось выработать в себе привычку быть усидчивым. Как говорит мой тренер, каждый и в любом возрасте может стать мастером, это зависит только от самого себя. Сложнее всего соревноваться с теми, у кого есть и талант, и работоспособность, − объяснил Дмитрий.

Что дают регулярные занятия шахматами?

− Стратегический образ мышления, умение рассчитывать вариативность разных событий, навык предельной концентрации при достижении цели, способность очень быстро и точно реагировать на перемены. Всё это очень пригодится в реальной жизни, − признался Дима.

− Есть ли в таком плотном графике время на отдых и другие увлечения?

− Для меня отдых − это смена деятельности. Читаю новости в интернете, книги. Из прочитанного мне понравился «Крёстный отец», но лучшее, что я прочитал, − это произведения «Отель» и «Аэропорт» Артура Хейли. Они достаточно сложные. В первый раз невозможно читать книгу без листка и карандаша в руках, так как сложно уловить линию сюжета и понять, как все персонажи книги связаны между собой и главным героем. Я вообще люблю фильмы и книги, где есть что-то непонятное и загадочное, и во время просмотра и чтения пытаюсь разгадать все загадки. В последнее время у меня стало получаться. Из фильмов впечатлили картины режиссёра Кристофера Нолана «Начало» и «Довод», − рассказал Дима, которому мы, безусловно, желаем успехов и хороших новостей о поездке на Всемирный фестиваль молодёжи.

Автор: Эльвира РАХИМОВА.

Фото из личного архива Дмитрия Литвинова.