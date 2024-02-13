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13 Февраля , 13:00

Студент из Стерлитамака поедет на Всемирный фестиваль молодёжи

   С 1 по 7 марта в Сочи пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи, в котором примут участие 20 тысяч человек из России и зарубежья в возрасте от 18 до 35 лет. Образовательный центр «Сириус» станет площадкой для развития и реализации идей в таких областях, как медиа, спорт, общественная деятельность, наука, бизнес, волонтёрство, культура, международное сотрудничество и образование.

Студент СФ УУНиТ поедет на Всемирный фестиваль молодёжи
Студент СФ УУНиТ поедет на Всемирный фестиваль молодёжи

Организаторы готовят насыщенную программу: круглые столы, семинары, дискуссии и обсуждение актуальных вопросов по развитию молодёжного движения в мире. Гости фестиваля познакомятся с историей, культурой и традициями России и стран мира.

   В этом масштабном событии примет участие студент 3-го курса колледжа СФ УУНиТ Дмитрий Литвинов. Сегодня молодой человек учится по специальности «Право и судебное администрирование». Он убеждён, что знание законов всегда пригодится в жизни.

    Почему же он решил стать частью такого грандиозного форума?

   − Узнав о проведении Всемирного фестиваля молодёжи, я отправил заявку, прошёл множество тестов и личное собеседование. И вот результат − я еду в «Сириус». Для меня это отличная возможность приобрести полезный опыт, подружиться с достойными людьми, попрактиковать английский язык, − поясняет молодой человек.

    Основная цель форума – объединение прогрессивной молодёжи, которой небезразлично будущее мира. У нашего героя также есть далеко идущие планы. Например, ещё одним значимым событием 2024 года Дмитрий называет своё предстоящее поступление в высшее учебное заведение.

   − Я хочу связать свою жизнь с государственным управлением. Я бы очень хотел продолжить образование в РАНХИГС (Президентская академия). Но это будет очень непросто. Я серьёзно изучаю историю и экономику, так как все исторические события имеют в своей основе экономическую причину, − рассказывает он.

   Но всё же самое любимое и серьёзное увлечение Димы – это шахматы. За 10 лет он шесть раз выигрывал чемпионат города, стал трёхкратным чемпионом  республики, многократно участвовал в чемпионатах России и международных соревнованиях, выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

   − В шахматы меня научил играть папа. Это для нас эталонный вид спорта. Папа в своё время выступал на чемпионате России. Мой брат – двукратный чемпион России.  С 6 лет я занимался дома. А с 8 лет стал участвовать в соревнованиях и занимать призовые места. С 12 до 14 лет я занимался по 3-4 часа каждый день. Летом у меня была серия турниров, и чтобы спрогрессировать, уделял по 4-5 часов в день, 3-4 раза в неделю. Это кропотливая работа, − говорит Дима. − Также папа считает, что должна быть и физическая нагрузка. Я занимался боксом, волейболом, хоккеем, баскетболом, гандболом. Сейчас − триатлоном и пауэрлифтингом, без выходных.

   По признанию нашего героя, из-за учёбы в колледже шахматами удаётся заниматься не так часто. К тому же он сам теперь является наставником в этом интеллектуальном виде спорта и передаёт свои знания юному ученику.

   − Мне нравится эта роль. Учителя всегда отмечали, что у меня хорошо получается доносить информацию окружающим. Мой ученик очень талантливый. Мне в своё время, из-за того, что я занимался активными видами спорта, приходилось выработать в себе привычку быть усидчивым. Как говорит мой тренер, каждый и в любом возрасте может стать мастером, это зависит только от самого себя. Сложнее всего соревноваться с теми, у кого есть и талант, и работоспособность, − объяснил Дмитрий.

   Что дают регулярные занятия шахматами?

− Стратегический образ мышления, умение рассчитывать вариативность разных событий, навык предельной концентрации при достижении цели, способность очень быстро и точно реагировать на перемены. Всё это очень пригодится в реальной жизни, − признался Дима.

    − Есть ли в таком плотном графике время на отдых и другие увлечения?

   − Для меня отдых − это смена деятельности. Читаю новости в интернете, книги. Из прочитанного мне понравился «Крёстный отец», но лучшее, что я прочитал, − это произведения «Отель» и «Аэропорт» Артура Хейли. Они достаточно сложные. В первый раз невозможно читать книгу без листка и карандаша в руках, так как сложно уловить линию сюжета и понять, как все персонажи книги связаны между собой и главным героем. Я вообще люблю фильмы и книги, где есть что-то непонятное и загадочное, и во время просмотра и чтения пытаюсь разгадать все загадки. В последнее время у меня стало получаться. Из фильмов впечатлили картины режиссёра Кристофера Нолана «Начало» и «Довод», − рассказал Дима, которому мы, безусловно, желаем успехов и хороших новостей о поездке на Всемирный фестиваль молодёжи.

  Автор: Эльвира РАХИМОВА.

Фото из личного архива Дмитрия Литвинова. 

 

 

Студент СФ УУНиТ поедет на Всемирный фестиваль молодёжи
Студент СФ УУНиТ поедет на Всемирный фестиваль молодёжи
Студент СФ УУНиТ поедет на Всемирный фестиваль молодёжи
Студент СФ УУНиТ поедет на Всемирный фестиваль молодёжи
Студент СФ УУНиТ поедет на Всемирный фестиваль молодёжи
Автор:Эльвира Рахимова
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