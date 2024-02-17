В Стерлитамаке открылся клуб юных патриотов

В СФ УУНиТ открылся молодёжный военно-патриотический клуб «Гвардия». Руководитель этой организации, преподаватель истории и обществознания М.В.Кичигин говорит:
– Людям, которые знают и любят отечественную историю, хорошо известна позиция нашего великого полководца, генералиссимуса А. В. Суворова. Александр Васильевич был уверен, что именно человек – решающий фактор победы, поэтому старался воспитать в солдатах любовь к Родине, гордость Отчизной и ответственность перед ней.
Те же цели и задачи мы ставим перед собой. Сильнейший стимул воспитания – знакомство с героями России. Мы берём за образец их мужество, смелость, беззаветное служение Родине. Важную роль играет живое общение на внеклассных занятиях, посещение музеев, экскурсии в города-герои.
– Ваш любимый автор? – Константин Симонов. Очень люблю его стихи: «Ты, знаешь, наверное, всё-таки Родина – не дом городской, где я празднично жил. А эти просёлки, что дедами пройдены. С простыми крестами их русских могил».
Перед торжественным открытием клуба в залах филиала университета развернулись выставки, организованные ВПО «Отечество» и общественной организацией «Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат», а также историческим факультетом.
Ученик гимназии № 2 (9 «Д» класс) Эмир Муртазин рассказывает:
– У нас есть поисковая группа «Чёрный генерал».
– Кого так звали?
– Чёрный генерал – это наш земляк Даян Мурзин – легендарный герой Великой Отечественной войны и кавалер высших орденов Чехословакии, почётный гражданин 16 городов. Личный враг Гитлера. Фюрер объявил на него охоту. Но Даян был неуловим.Борясь за освобождение Чехословакии, бригада под его командованием уничтожила более 4 тысяч фашистов, пустила под откос 60 немецких поездов, которые везли технику и боеприпасы. И всё это под носом у гитлеровцев. Самый дерзкий поступок – пленение генерала танковых войск Миллера.
После этого Гитлер внёс Даяна Мурзина в свой «расстрельный список».
– Когда ваша поисковая группа выезжает в экспедиции?
– Каждую осень и весну. Выезжаем на неделю.
– А где ищете? – В Псковской области. Это на границе Белоруссии и Латвии. Руководит поисковой группой преподаватель юридических дисциплин СФ УУНиТ, доцент кафедры гражданского права и процесса Артур Айратович Резяпов.
Он рассказал, что поисковая группа идёт по следам безымянных героев Стерлитамакской стрелковой 170-й дивизии. Находят личные вещи, оружие, смертные медальоны. Все эти вещи были представлены на выставке.
Торжественное открытие молодёжного военно-патриотического клуба началось с выступлений директора Стерлитамакского филиала университета, доктора филологических наук, профессора Игоря Анатольевича Сырова и заместителя главы администрации Стерлитамака Павла Николаевича Шорохова.
Они поздравили молодых людей с открытием клуба. Его участники будут знакомиться с боевым прошлым России и Башкортостана, хранить историческую память и ценности нашей страны. В заключение – яркий незабываемый концерт.
Фото Тамары Андреевой.