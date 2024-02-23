Доброволец из Стерлитамака с позывным «Пират» рассказал о том, в чём действительно нуждаются бойцы на передовой

Наш новый собеседник – боец с позывным «Пират». Как и многие из тех, что побывали там, он немногословен и лаконичен. В зону СВО отправился добровольцем, несмотря на проблемы со зрением, и на то, что не довелось в своё время отслужить срочную. Решил, что не может оставаться в стороне, по мере сил будет помогать ребятам. Воюет с августа прошлого года. Мы встретились во время его краткосрочного отпуска домой.

– Как семья отнеслась к столь непростому решению?

– Скажем так. Зная мой характер, домашние отнеслись с пониманием. И даже с уважением. А теперь гордятся.

– В каком звании? И на каком направлении? Конечно, если это не военная тайна.

– Я рядовой, помощник гранотомётчика. Воюем на Донецком направлении.

– Какова сейчас обстановка на передовой?

– На войне как на войне. Но чувствуется, что противник выдыхается. Ребята делают всё возможное, чтобы уничтожить его.

– В вашем подразделении много земляков?

– Есть ребята из Стерлитамака. Да и со всей Башкирии. Словом, отовсюду, со всей России.

– Гуманитарные конвои прибывают регулярно?

– С этим всё нормально. Гумконвои прибывают из Башкирии, Татарстана. Недавно ребята из нашего «Набата» привозили помощь. Получали посылки из Салавата.

– А в чём ещё нуждаются бойцы на передовой?

– Прежде всего, в моральной поддержке. Порой, письма школьников и студентов куда сильней поддерживают боевой дух бойцов, нежели что-то другое. Бойцы жадно вчитываются в тёплые строки поддержки. Многие потом признаются, что после таких писем чувствуют себя как будто побывали дома. Что ни говори, а письма на бумаге – это не СМС-ки. Они помогают лучше понимать наших дедов, которые на фронтах Великой Отечественной получали скромные треугольники.

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Фото из личного архива.