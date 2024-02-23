Житель Стерлитамака участник второй чеченской войны Андрей Потеряхин: "На передовой мелочей не бывает"

Вклад в общую победу

Наш собеседник, старший сержант запаса Андрей Потеряхин участвовал во второй чеченской войне девять месяцев, во взводе специальной военной разведки 9-й Московской сводной роты. А сейчас с гуманитарными конвоями выезжает на передовую, к ребятам из башкирских батальонов.

Недавно Андрей вернулся из зоны СВО. Неудивительно, что наш разговор в канун Дня защитника Отечества шёл об этой поездке. Это был уже четырнадцатый гумконвой, сформированный в нашем городе. Вместе с главой администрации города Рустемом Газизовым, его заместителем Артуром Гафаровым, ребятами из ВПО «Оте-

чество», «Союза ветеранов Афганистана», ОО «Набат» и других общественных организаций они доставили четыре единицы техники (два «УАЗика», две «Нивы» и мотоцикл «Урал»), множество других полезных вещей.

На передовой мелочей не бывает. Там нужны маскировочные сети, окопные свечи, согревающие стельки, лекарства, обезболивающие препараты, кровоостанавливающие средства, постельные принадлежности. Пользуясь случаем, хотим напомнить, что в общественных организациях города, формирующих гуманитарные конвои, ждут всё это от нас, чтобы не только облегчить тяжёлую окопную жизнь бойцов, но и сохранить их жизнь и здоровье.

Казалось бы, пустяковая вещь – пустая консервная банка из-под тушёнки. А наши волонтёры изготовляют окопные свечи, которые могут не только сделать светлее серость фронтовых будней, но и согреть бойцов.

Шесть дней пути по бескрайним российским просторам сначала сменились прифронтовыми территориями Луганской и Донецкой республик и завершились в Мариуполе. Весь конвой, предназначенный для башкирских батальонов, был доставлен в целости и сохранности.

– Пользуясь случаем, хочу передать слова благодарности от наших бойцов всем, кто участвует в формировании таких конвоев, – говорит Андрей Владимирович. –

Прежде всего, администрации города, всем общественным и патриотическим организациям, предпринимателям и простым жителям, учащимся различных учебных заведений, пенсионерам, что плели маскировочные сети, – словом, всем, кто вносит посильный вклад в нашу общую победу.

Во все времена народ гордился защитниками Родины, мужественными и бесстрашными воинами, но именно сейчас, в условиях специальной военной операции, День защитника Отечества приобретает особую значимость.

Сегодня наше Отечество нуждается в защите свободы, национальных интересов и территориальной целостности. И участники специальной военной операции достойно продолжают боевую славу своих великих предков. А наша задача – делать всё, чтобы бойцы знали, что страна их поддерживает.

Сейчас общественные патриотические организации приступают к формированию нового, 15-го гуманитарного конвоя, который отправится в путь в мае-июне. Желающие помочь в его формировании могут обратиться в ВПО «Отечество» (ул.Шаймуратова, 4).

Фото Сергея Крамскова.