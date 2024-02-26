Поцелованный богом

Штурмовая группа выдвинулась ровно в 13.30. Едва успели пробежать первую сотню метров, как противник открыл огонь. Враг их здесь уже ждал. Двоих наших положили сразу, ещё двое были ранены. Командир отделения рядовой Азат К. с позывным «Башкир» услышал, как вскрикнул бежавший впереди боец с позывным «Рябик» из Саратовской области. Ему достались две автоматные пули. На перебитых ногах, видимо, в состоянии аффекта, он сумел пробежать до ближайшей воронки от снаряда натовского миномёта. Азат под свист пуль бежал, отстреливаясь на ходу.

Я видел, откуда стреляют…

«Я видел, откуда они стреляют, – вспоминает он. – Метров пятьдесят было, не больше. Смотрю, сбоку молодой боец бежит прямо в сторону врага. В состоянии шока или контуженый. Я ему кричу: «Куда? Сюда давай!». И тут слева, чуть выше броника, ниже шеи в грудь навылет проходит пуля»…

Это было его третье ранение. И не последнее. Самое первое он за ранение-то не считает. Скорее недоразумение. Осколок от «Хаймерса» жужжа пропеллером пролетел перед ним, царапнув самый кончик носа. Хоть и пустяковая рана, а крови было столько, что думал, нос оторвало. Второе ранение было осколочное в ногу.

Борьба со злом

До своей первой командировки в зону специальной военной операции индивидуальный предприниматель Азат К. успел отслужить срочную во Внутренних войсках. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. После демобилизации не стал возвращаться в родную деревню. Обосновался в Стерлитамаке. В конце мая 2022-го ушёл добровольцем в зону СВО в батальон «Ахмад». В Грозном их отправили в Российский университет спецназа в Гудермес. Оттуда он попал на фронт в Северодонецк в Луганскую Народную Республику.

«До этого я считал, что контртеррористическая операция и есть настоящая война, – признался он. – Но в зоне СВО война оказалась совсем другой. Такой войны я ещё не знал…».

Вернувшись из первой командировки (тогда контракты были краткосрочными – по 3 месяца) Азат решил перепрофилировать направление своей индивидуальной деятельности. Взял в аренду землю. Хотел построить турбазу. Но после очередного «двухсотого», доставленного на родину, не выдержал. Снова отправился в зону СВО. Без какого-либо эпатажа говорит, что на этот шаг его сподвигло осознание того, что там идёт борьба добра со злом. 17 марта 2023-го он снова выехал в Грозный. 28-го уже был в Донецкой Народной Республике, где начиналась длительная операция по штурму Марьинки.

Дрон испытывал его

Азат метнулся вперёд. Остановиться значило погибнуть. В висках стучало: «Неужели всё?! Лишь бы не упасть! Лишь бы лёгкое не задело. Так! Я дышу. Хрипов нет. Значит, лёгкие целы…». Упал в воронку от мины, наполовину заполненную водой. Враг лупил по нему из стрелкового оружия, подствольных и автоматических гранатомётов. Зазвучали взрывы 120 миномётов. Пыль стояла столбом. «Башкир» отстреливался одиночными. Берёг патроны. Подствольник заклинило от набившейся грязи.

И тут будто кто-то дубиной ударил возле левого виска. Потом ему скажут, что это была разрывная снайперская пуля, натовского калибра 5,56. Она пробила шлем и разорвалась в голове. Боли он не почувствовал. На несколько секунд потерял сознание. Когда пришёл в себя, решил, что ослеп на левый глаз. Инстинктивно подставил ладонь: думал, сейчас глаз вытечет. Не вытек. Лёг на спину. Прошло томительных полминуты. И тут глаз начал прозревать…

Выбираться не было смысла. Закидают гранатами или попытаются взять в плен. Две гранаты поставил на боевой взвод, вставил новый магазин. От ранения в глазах стояла резь. Ориентировался на слух. Тут он услышал звук вражеского дрона. На слух определил, что пустой. Дрон завис прямо над его головой. Боец притворился мёртвым. Дрон испытывал его, то резко опускаясь чуть-ли не до метра, то резко взмывая вверх. На кромках воронки то и дело вздымались фонтанчики пуль. Это вражеский автоматчик «для профилактики» одиночными постреливал в его сторону. Прошло минут десять поединка нервов российского бойца и украинского оператора. Дрон улетел на заправку. Подзаправившись, прилетел снова.

В это время наши танкисты решили прийти Азату на помощь. Раздался выстрел. Но танковый снаряд врезался в метре от воронки. И… не взорвался. Наступила звенящая тишина. В этот момент Азат понял: у него есть ангел-хранитель, который даёт ему шанс. И он должен использовать его.

Потом в Ростовском госпитале ему зашьют рану, вытащат из головы кусок пули и отправят дальше в Астрахань. Там он почувствует, что в груди «что-то есть». К недоумению врачей рентген высветит крошечную точку. Во время перевязки вызовут хирурга. Пять инъекций новокаина почти не облегчат адскую боль. Хирург, нервно «ковыряясь» в ране, будет говорить бойцу: «Потерпи чуть-чуть! Что ж ты такой нетерпеливый!».

«Тебя бог поцеловал!» – наконец, скажет хирург, вытащив осколок разрывной пули, застрявший в миллиметре от сонной артерии. «Я знаю», – улыбнётся боец в ответ.

Но всё это будет потом.

Вытащат не все осколки. Фрагмент разрывной пули в семь миллиметров так и останется в голове. «Глубоко сидит. Не достать!» – скажут врачи. Ещё два осколка останутся в области челюсти. Лор-врач, опытный хирург, поставит условие: «Бороду сбрей». «Башкир» откажется. «Когда сбреешь, тогда и поговорим», – отмахнётся хирург.

«Я её не сбрил, даже когда мы бегали на учениях в противогазах, – признался он потом в беседе. – Полбороды, наверное, вырвал, пока туда-сюда бегали, но не сбрил…».

А ещё у Азата что-то застряло в шее. Наверное, камушек. Потому как не магнитится.

«Рябик»

Азат потихоньку выполз из своего укрытия и двинулся к соседней воронке, где почти полностью в воде лежал «Рябик». Торчала только его голова. Вернее, нос. «Двести!» – мелькнуло в голове. На всякий случай толкнул его: «Рябик!». Тот открыл глаза. «Живой?! – обрадовался боец. – Потерпи. Сейчас я тебя вытащу!». Сам весь израненный с трудом выволок товарища, который то и дело терял сознание. Двадцать метров до камышей показались двадцатью километрами. «Рябик», когда приходил в сознание, пытался ползти на четвереньках, на своих перебитых ногах. Проползли метров десять в камышах. Пятнадцать метров… И тут враг открыл по ним огонь. Стреляли на слух, на шелест камышей. Пули со свистом срезали заросли, вздымали в воде фонтанчики. Пришлось затихнуть. Минут сорок пролежали в воде в одном положении.

Когда заработала наша артиллерия, снова двинулись в путь. Всюду были следы украинских солдат. Прилетел вражеский дрон, скинул две гранаты в камыши наугад. Не попал. Поползли дальше. Снова прилетел, снова скинул две гранаты, снова не попал. «Пока не добьёт, не успокоится, гад!» – мелькнула предательская мысль. Начинало темнеть. «Рябик» совсем ослаб. Азат пытался нести его на себе. Пронёс метров 50 и выдохся. Да и «Рябик» больше не мог терпеть. Кричал от боли. Продрогшие до костей, они едва доползли до реки. Там были позиции бойцов ДНР. Но переправить на себе «Рябика» через речку Азат уже не смог бы. Ослаб, болели раны.

«Рябика» завалил камышами и пополз дальше. Минут через 15 вышел на «ноль» – к руинам бывшей школы, где базировалась их группа. Половина бойцов были изранены. Отправил было эвакуационную команду за «Рябиком», но те вскоре по рации передали: «Подойти не можем. По нам ведут огонь».

«Я продрог до костей, – вспоминал потом «Рябик». – Слышу, идут двое «укров». Светят фонариками. Посветили в мою сторону, но не увидели. Хорошо же ты меня завалил! На рассвете набрался сил и сам приполз к своим».

Через 36 часов всех раненых бойцов вывезли в тыл.

А Марьинку наши взяли

– Чем собираетесь заняться в Стерлитамаке?

– Мы состоим в Союзе участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике и других локальных конфликтах «Набат», которым руководит Ильдус Маняпов. Участвуем во всех мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи, в различных спортивных мероприятиях. Когда нас приглашают, мы никому не отказываем. На днях встречались с учащимися лицея № 15. Вчера были на соревнованиях по боевому самбо в Салавате. Участвуем в формировании гумконвоев. С участием «Набата» сформировано 14 конвоев.

А ещё хочу сказать, что в августе сплавлялся по Симу и Белой, прошёл курсы реабилитации в санатории «Янган-Тау», консультаций с социальным координатором фонда Айгуль Хазинуровной Гумеровой. Так понравилось, что сам загорелся идеей заняться чем-то подобным. По себе знаю, как важна реабилитация для бойца. Есть мечта открыть семейный физкультурно-оздоровительный центр. Выкупил помещение. Оформил землю, строю семейную баню. Чтобы всё было уютно, по-семейному. Оплатил товарищу обучение массажу и спортивной гимнастике. Веду переговоры с психологами.

– Есть боевые награды?

– Пока нет. За вторую командировку командир моего отряда (одного из подразделений батальона «Ахмад») представил к госнаграде. Сам же командир представлен к званию Героя России. Посмертно…

А Марьинку наши взяли.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото из семейного альбома участника СВО.