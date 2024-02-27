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27 Февраля , 15:00

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооружённых Сил России с профессиональным праздником

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций.Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу", - сказал, в частности, Президент. 

Подробнее на сайте Кремля: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73570

 

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