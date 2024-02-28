Жители Стерлитамака ответили на вопрос: «Для чего необходимо участвовать в выборах главы государства?»

До выборов Президента Российской Федерации остаётся три недели. У каждого из нас есть время, чтобы не только определиться с выбором кандидатуры, но и решить для себя самый, пожалуй, важный вопрос: «Для чего необходимо участвовать в выборах главы государства?». Сегодня на него отвечают наши известные горожане – лидеры общественного мнения.



Ольга Ивановна Воронова, директор Стерлитамакской детской школы искусств, заместитель председателя избирательного участка № 739:



– Нам всем обязательно нужно идти на выборы, потому что жизненно важно, с кем мы пойдём дальше, кто будет руководить нашей страной и какой будет завтрашний день у нас, наших детей и внуков. Каждому из нас хочется, чтобы в будущем всё было хорошо: чтобы развивались наука и промышленность, чтобы всем были доступны медицина, культура и образование, чтобы мир был комфортным и безопасным. Поэтому мы всегда с надеждой идём на выборы.