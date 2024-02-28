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28 Февраля , 15:00

Жители Стерлитамака ответили на вопрос: «Для чего необходимо участвовать в выборах главы государства?»

С надеждой – в будущее!

Ольга Ивановна Воронова
Ольга Ивановна Воронова

До выборов Президента Российской Федерации остаётся три недели. У каждого из нас есть время, чтобы не только определиться с выбором кандидатуры, но и решить для себя самый, пожалуй, важный вопрос: «Для чего необходимо участвовать в выборах главы государства?». Сегодня на него отвечают наши известные горожане – лидеры общественного мнения.


Ольга Ивановна Воронова, директор Стерлитамакской детской школы искусств, заместитель председателя избирательного участка № 739:


– Нам всем обязательно нужно идти на выборы, потому что жизненно важно, с кем мы пойдём дальше, кто будет руководить нашей страной и какой будет завтрашний день у нас, наших детей и внуков. Каждому из нас хочется, чтобы в будущем всё было хорошо: чтобы развивались наука и промышленность, чтобы всем были доступны медицина, культура и образование, чтобы мир был комфортным и безопасным. Поэтому мы всегда с надеждой идём на выборы.

Сергей Валерьевич Бойков, главный врач психиатрической больницы Стерлитамака, председатель Совета городского округа:


– Самое главное, что есть у каждого гражданина, – это его конституционное право. Другими словами, каждый человек обязан выразить своё мнение по поводу того, кто должен возглавлять страну, в которой он живёт.
Надо понимать, что от выбора каждого из нас напрямую зависят перспективы того, как мы будем жить до следующих выборов. Для нас выборы руководителя государства – это вопросы благополучия всей нашей страны и всех её жителей, это вопрос выживания в этом большом и быстро меняющемся мире со всеми его потрясениями и геополитическими изменениями.

Лейсан Яркеевна Юсупова, кандидат исторических наук, доцент СФ УУНиТ, председатель Стерлитамакского отделения МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир»:


– У нас в стране не одно поколение людей боролось за установление конституционного порядка. Можно вспомнить первые шаги в этом направлении Екатерины Второй, декабристов, Сперанского и так далее. Выборы стали реальностью только в XX веке. И завоёванное многими поколениями россиян конституционное избирательное право надо реализовывать.
Уверена, что каждому из нас необходимо активно изъявлять свою волю, выражать свои убеждения, и делать это надо осознанно. Ведь в конечном итоге от нашего выбора зависит будущее всего государства, будущее каждого его гражданина.
Участие в выборах – краеугольный государственный вопрос. Это одинаково важно как для самореализации каждого из нас, так и для воспитания детей, которые в будущем тоже станут избирателями.

Ильдус Фавилевич Маняпов, председатель общественной организации ОО «Набат»:


– В ситуации, когда против нас ополчилась практически вся Европа, проявить равнодушие к выборам значит проявить равнодушие и к судьбе Родины. Это сродни предательству. Мы – участники боевых действий в Чечне считаем хасавюртовские соглашения позором, насмешкой над памятью наших ребят, павших в этих боях. И не хотим повторения этого. Поэтому мы все пойдём на выборы и проголосуем.

Сергей Иванович Балмасов, руководитель Стерлитамакского городского отделения Общероссийской общественной организации «РСВА»:


– Я считаю, что сегодня, в наше непростое время, когда решается судьба Родины, каждый должен выразить свою гражданскую позицию. Пойти на избирательный участок и выбрать достойного руководителя государства, который приведёт нас к победе.

Харис Забихович Абдрахимов, директор Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения:


– Я пойду на выборы, потому что это мой долг. И долг каждого. Мы работаем в государственном учреждении. Государство уделяет большое внимание развитию культуры в стране. А мы работаем для народа. И вместе со всем народом России проголосуем за дальнейшую судьбу нашего государства. А значит, и за судьбу каждого из нас.

Екатерина Владимировна Шевнина, исполнительный директор Ассоциации предпринимателей города Стерлитамака:


– Я считаю, что от каждого из нас зависит будущее нашей страны. Моя работа связана с организацией мероприятий в городе. И я делаю многое, чтобы люди были довольны. Я всегда хожу на выборы, это мой долг, я люблю свой город, страну. Я в ответе за свою семью и должна подать пример для моих детей.


Опрос провели Марина ВОРОНОВА, Фаяз ЮМАГУЗИН, Регина ШАНГАРЕЕВА

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