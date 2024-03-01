Главный врач ГКБ №1 Стерлитамака Ильшат Яппаров прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному собранию

⁃Вместе со всей страной заслушал Послание Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Воспринимал информацию с нескольких позиций: как гражданин страны, руководитель государственного учреждения и многодетный отец. Так как не первый год работаю с нацпроектом «Здравоохранение», воочию наблюдаю эффективность этой программы и улучшение качества жизни населения. В этой связи особенно актуальным нахожу новый нацпроект «Семья», в рамках которого запланированы мероприятия по увеличению показателей рождаемости и решению вопроса доступности жилья. Это говорит о том, что наше государство создаёт почву для взращивания и укрепления молодых семей, которые, в свою очередь, являются гарантом достойного воспитания подрастающего поколения, придерживающегося истинных ценностей, свойственных гражданам нашей страны. Здоровое поколение – залог великого будущего России!