Явка в значительной степени зависит от информированности избирателя

– Евгений Александрович, во время своих встреч с организаторами выборов вы большое внимание уделяете проекту «ИнформУИК». С чем это связано?

– Очень важно в процессе подготовки к любым выборам, а уж тем более к таким важным, как выборы Президента нашей страны, донести до избирателей информацию, рассказать, как они могут проголосовать. Центральная избирательная комиссия России запустила проект «ИнформУИК», призванный решить эту задачу. В рамках его реализации в респуб­лике более 11 тысяч обходчиков-членов участковых избирательных комиссий, представляющие различные политические партии, обходят домовладения, рассказывают о кандидатах, за которых избиратели могут проголосовать, о различных формах голосования, доступных на этих выборах. По итогам посещения 25 процентов домовладений в первые дни обхода, более 87 процентов граждан сказали, что придут на выборы, ещё 7 процентов – что скорее всего, придут. Если применить различные математические модели, то можно предположить, что явка на выборах Президента России в Башкортостане будет на уровне 84-87 процентов. Для этого очень важно предоставить избирателям все возможности для голосования. К примеру, если взять те же 25 процентов домовладений и учесть, что в 74 процентах случаев избиратели общались с обходчиками, то порядка 17-20 процентов избирателей хотят проголосовать на дому.

– Как в целом люди реагируют на такие визиты членов участковых избирательных комиссий?



– Реагируют очень хорошо. Избирательные комиссии приложили немало усилий, чтобы проинформировать граждан о планируемых обходах. Активно подключились к освещению адресного информирования средства массовой информации.

Обходчиков легко узнать по брендированной накидке и сумке. Каждый обходчик имеет удостоверение члена участковой избирательной комиссии установленной формы. В подавляющем большинстве случаев граждане встречают членов УИК гостеприимно и охотно общаются с ними, отвечают на вопросы. Конечно, бывают различные ситуации, когда по тем или иным причинам некоторые гражданине не идут на контакт с обходчиками. Но это единичные случаи.

– Как реализация проекта «Мобильный УИК» может повлиять на электоральную активность граждан?



– Я приведу пример. В прошлом году на региональных и местных выборах участковые избирательные комиссии работали с аналогичным пилотным проектом «Мобильный УИК», хотя и в гораздо меньших объёмах. И на тех участках, где члены УИК ходили по домовладениям, явка на 19 процентов была выше по сравнению с голосованием на предыдущих аналогичных выборах. Это связано с тем, что избиратели получили исчерпывающую информацию о предстоящих выборах, различных формах голосования. В целом, ЦИК России, начиная с 2016 года, ставит своей задачей создать максимальные возможности для реализации гражданами активного избирательного права – это и трёхдневное голосование, и «Мобильный избиратель», и голосование на дому при абсолютном контроле со стороны наблюдателей, и дистанционное электронное голосование при таком же контроле со стороны общественности.

– Первый значительный шаг в этом направлении был сделан внед­рением механизма «Мобильный избиратель»?



– Механизм «Мобильный избиратель» появился неслучайно. На практике использование открепительных удостоверений вызывало некоторые затруднения и большое количество жалоб. Например, чтобы получить открепительное удостоверение, надо было посетить комиссию по месту своей регистрации. Используя же «Мобильный избиратель», можно подать заявление по месту нахождения и проголосовать там, где удобно. Например, многие жители республики работают вахтовым способом в других регионах страны, молодёжь учится в вузах в других городах. Такие избиратели могут прийти в МФЦ, любую территориальную избирательную комиссию, а незадолго до выборов – в любую участковую комиссию и подать заявление. Есть способ подачи, которым пользуется большинство избирателей – через портал Госуслуг. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет открепиться от своего избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к любому удобному участку в любой точке нашей страны, любом субъекте Российской Федерации. Впервые механизм «Мобильный избиратель» был опробован в 2017 году на местных выборах, а на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году – уже около 5 млн 700 тысяч жителей нашей страны проголосовали в рамках «Мобильного избирателя». Что касается Республики Башкортостан, то около 129 тысяч человек написали тогда соответствующие заявления и более 107 тысяч из них проголосовали. То есть явка по «Мобильному избирателю» составила около 83 процентов, цифра выше, чем в среднем по Российской Федерации.

– Евгений Александрович, что хотите пожелать избирателям?

– Выборы Президента Российской Федерации являются важнейшим общественно-политическим событием на ближайшие 6 лет. Имеющиеся механизмы голосования – на избирательном участке, в том числе и на избирательном участке по месту нахождения («Мобильный избиратель»), а также голосование на дому, позволяет избирателю сделать выбор и проголосовать 15, 16 и 17 марта, 2024 г. там, где ему удобно.

«ИнформУИК» – проект ЦИК России по адресному информированию избирателей о предстоящих выборах Президента России, реализуется с 17 февраля по 7 марта 2024 года членами участковых избирательных комиссий. В Республике Башкортостан более 11 тысяч членов УИК расскажут избирателям о порядке и способах голосования, о зарегистрированных кандидатах, подскажут, где располагаются их избирательные участки, ответят на все интересующие вопросы о выборах.

По состоянию на 25 февраля обходчики «ИнформУИК» прошли 62,5 проц. от общего числа домовладений республики, разговор состоялся с 1 млн 549 тыс. избирателей.

На вопрос «Будете ли Вы участвовать в голосовании?» положительно ответили более 89 проц. опрошенных.

Из них 13 проц. изъявили желание проголосовать дома, остальные предпочтут проголосовать на избирательном участке.