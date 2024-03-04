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4 Марта , 18:20

Проект "Непридуманные истории" ищет героев для съемки документального фильма о спорте

Республика Башкортостан вошла в список субъектов России, в которых состоятся съемки документального спортивного кино. Героями фильма станут жители региона: дети-спортсмены, их тренеры и наставники с необычной судьбой и уникальной историей.

Проект "Непридуманные истории" ищет героев для съемки документального фильма о спорте
Проект "Непридуманные истории" ищет героев для съемки документального фильма о спорте

Проект направлен на популяризацию спорта, физической культуры и здорового образа жизни среди различных возрастных категорий и групп населения, особенно среди детей и молодежи.

Если спорт помог вам увидеть безграничность человеческих возможностей, понять ценность жизни и развития, научил работать в команде, идти вперед и не бояться трудностей – присылайте свои истории на электронную почту: [email protected]. Отправить письмо можно до 20 марта 2024 года.

ВАЖНО! В ПИСЬМЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ: Наименование региона, название истории и обратный номер связи.

Организатором проекта выступает АНО "Спортивная Хроника". Съемки пройдут благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

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