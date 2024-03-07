В Стерлитамаке наградили образцовые семьи

На сцене Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения состоялась торжественная церемония награждения победителей Открытого республиканского конкурса «Өлгөлө башҡорт ғаиләһе» («Образцовая башкирская семья – 2024»). Проект зародился в Стерлитамаке и спустя несколько лет приобрёл республиканский, а потом и межрегиональный статус.

Цель конкурса – выявление в Башкортостане и регионах России с компактным проживанием башкир образцовых семей, сохраняющих и развивающих культуру башкирского народа, родной язык, обычаи, традиции. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РБ, Дом дружбы народов РБ, Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир». Проект направлен на формирование основ нравственно-эстетической культуры, сохранения и развития башкирского фольклора и популяризации семейных ценностей.



В этом году в конкурсе участвовали около 100 семей не только из Башкортостана, но и из Оренбургской, Курганской, Челябинской областей, Пермского края, Татарстана, г.Екатеринбурга, Ханты-Мансийского автономного округа. После отборочных туров, которые прошли в девяти зонах республики в три этапа, в финал вышли 14 семей. Награждения состоялись по трём основным номинациям: «Семейное творчество», «Семейное ремесло», «Семейные ценности», в каждой из которых места распределились по трём категориям.



Первого заместителя министра культуры РБ Наталью Лапшину, депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва Айбулата Хажина, первого заместителя главы администрации города Артура Гафарова, заместителя главы администрации города Михаила Григорьева, директора Дома дружбы народов Республики Башкортостан Эльмиру Саматову и других почётных гостей в фойе встречали участники различных самодеятельных коллективов города и мастера по изготовлению различных национальных поделок.

Гости осмотрели изделия из войлока, росписи по дереву, глиняные и гончарные изделия студентов Стерлитамакского многопрофильного колледжа, ознакомились с особенностями изготовления тюбетеек в разных уголках республики от индивидуального мастера Айгуль Сайфуллиной, полюбовались этническими украшениями башкирских нацио-

нальных костюмов от Гульсум Ишмухаметовой, Луизы Галимовой и Ильнары Исмагиловой.

Приветствуя участников конкурса, Артур Разилевич отметил, что 2024 год объявлен Президентом страны Годом семьи, и этот проект, зародившийся в нашем городе, приобретает особое значение. Его поддержал председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Айбулат Хажин. «Благодаря таким конкурсам нам удаётся сохранять и передавать следующим поколениям семейные традиции, семейные ценности», – подчеркнул он.

Первое место в номинации «Семейные традиции и ценности» заняла семья Валеевых из Ханты-Мансийского автономного округа. В этой семье играют на курае, увлекаются спортом. В состязаниях по борьбе, боксу, велоспорту Валеевы всегда в числе лидеров.

В номинации «Семейное творчество» под овации зала на сцену пригласили семью Салимгареевых из Стерлитамака. «Главное в нашей семье – это единение», – так охарактеризовали они своё семейное кредо.



В номинации «Семейное ремесло» лучшей была признана семья Салимгараевых из Татышлинского района.

Так же участники были отмечены призами в специальных номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Духовная семья» и др.

Абсолютным победителем конкурса стала семья Шафиковых из Дуванского района. Ей вручен Гран-при конкурса, сертификат на 100 тысяч рублей.

В праздничной программе приняли участие народный артист РБ Алим Каюмов, заслуженный артист РБ Хасан Усманов, детская вокальная студия телеканала «Тамыр», артисты Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения и Башкирского государственного театра кукол.