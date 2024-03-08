Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Международным женским днём

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником весны, любви и нежности – Международным женским днём!



Сегодня ещё один замечательный повод выразить искреннее восхищение и признательность нашим прекрасным женщинам. Вы – наше вдохновение и поддержка во всех начинаниях. Вы создаёте домашний уют, воспитываете детей и внуков, являетесь главной опорой и поддержкой для близких. При этом вы достигаете колоссальных успехов и в профессиональной деятельности. Активно проявляете себя во всех сферах жизни.



Вашей нескончаемой энергией, оптимизмом, целеустремлённостью и умением сочетать работу с женственностью и обаянием можно только восхищаться!

Дорогие женщины! Спасибо вам за мудрость и понимание. В этот прекрасный весенний день желаю, чтобы вы всегда были окружены заботой и вниманием близких, и чтобы ваша жизнь всегда была наполнена теплом, любовью и удачей. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов на работе и гармонии в семье. С праздником!



Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.