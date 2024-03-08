-8 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
8 Марта , 09:00

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Международным женским днём

Дорогие женщины!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Международным женским днём
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Международным женским днём

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником весны, любви и нежности – Международным женским днём!


Сегодня ещё один замечательный повод выразить искреннее восхищение и признательность нашим прекрасным женщинам. Вы – наше вдохновение и поддержка во всех начинаниях. Вы создаёте домашний уют, воспитываете детей и внуков, являетесь главной опорой и поддержкой для близких. При этом вы достигаете колоссальных успехов и в профессиональной деятельности. Активно проявляете себя во всех сферах жизни.


Вашей нескончаемой энергией, оптимизмом, целеустремлённостью и умением сочетать работу с женственностью и обаянием можно только восхищаться!
Дорогие женщины! Спасибо вам за мудрость и понимание. В этот прекрасный весенний день желаю, чтобы вы всегда были окружены заботой и вниманием близких, и чтобы ваша жизнь всегда была наполнена теплом, любовью и удачей. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов на работе и гармонии в семье. С праздником!


Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru