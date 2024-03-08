Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 марта
«Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей», – отметил, в частности, глава государства.
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