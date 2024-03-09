Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака Ильшат Яппаров дал большое интервью "СР"

Одна из отличительных черт Ильшата Яппарова – максимальная открытость в общении с пациентами, активное взаимодействие с различными сообществами и организациями, лидерами общественного мнения и блогерами.

– Ильшат Иншарович, как вы пришли в медицину? Вы из династии медиков?

– Нет, я, скорее, основатель династии. После моего решения стать врачом свой профессио-

нальный выбор в пользу медицины сделала моя двоюродная сестра и несколько младших родственников.

Старший из моих детей, 14-летний Тимур, уже принял решение, что станет врачом-хирургом. Он поступил в 1-ю школу в предуниверсарий и почитывает специализированную литературу.



Дочка Амира, ей десять, поговаривает, что может стать стоматологом или ветеринаром. Она очень любит животных, но всё больше склоняется в сторону медицины. Младшему, Тагиру, пока только три года. И ему ещё нужно порядком подрасти, чтобы определиться с будущей профессией.

А сам я в медицину решил пойти после того, как попал на операционный стол в качестве пациента. Будучи девятиклассником, месяц пролежал в республиканской больнице, перенёс сложную операцию, находился между жизнью и смертью. Когда благодаря врачам благополучно вышел из этой ситуации, твёрдо решил, что стану врачом. Последующие два года интенсивно готовился к поступлению в медицинский университет и поступил с первого раза.

– Как выбирали специализацию?



– Все шесть лет учёбы у нас была общая врачебная подготовка, я настраивался на получение специальности акушера-гинеколога, но в интернатуре выбрал путь хирурга.

Интернатуру проходил в Стерлибашевской районной больнице, где и получал целевое направление. Всё моё детство прошло в Стерлибашевском районе, который я считаю родным. В Стерлибашевской ЦРБ проработал 12 лет, прошёл путь от хирурга до главного врача.

– Вы три года возглавляли городскую больницу Салавата. Чем вам запомнилось это время?

– Моя работа на посту главного врача городской больницы Салавата пришлась на годы пандемии новой коронавирусной инфекции. В этот непростой период у нас был организован инфекционный госпиталь, открыта ПЦР-лаборатория для проведения диагностики COVID-19. Приходилось работать в сложных условиях, но мы справились с вызовами времени. Приобретали новое медицинское оборудование, открывали новые отделения, осваивали передовые методы работы. Опыт, полученный мной в этот период, сложно переоценить.



– Вот уже десять месяцев вы руководите ГКБ № 1 – крупнейшим в республике учреждением здравоохранения. Почему вы приняли такое решение?

– Почему согласился пойти на эту работу? Всё время моего студенчества и работы в медицине я мечтал о работе именно в этой больнице. Не в качестве главврача, конечно. Очень хотел трудиться здесь хирургом. Мне и город, и больница всегда нравились. Когда доводилось проезжать мимо, думал о том, что когда-нибудь я смогу работать в этих стенах.

– Что для вас стало самым сложным в работе в Стерлитамаке?

– То, что объединились две крупные больницы с разными традициями, историей, коллективами. Соединить их в один работоспособный коллектив оказалось, пожалуй, самым сложным. В конце 2023 года завершился процесс объединения на уровне принятия документальных решений, но в человеческом плане процесс притирки ещё идёт.



Но скажу откровенно, особых трудностей не возникает. Коллектив спокойный, нацеленный на созидание, все любят свою работу. И это самое главное.

– Вы можете доступным языком объяснить нашим читателям, почему объединение – это хорошо?

– Разные больницы с разными возможностями и узкими специалистами не всегда могли оказывать весь спектр медицинской помощи населению города и районов Стерлитамакского медицинского округа. Теперь у больницы одно руководство, которое не делит население на «свой-чужой». И для районного населения медицинская помощь, включая специалистов и диагностическое оборудование, становится более доступной. Может быть, сейчас этот процесс не до конца отлажен, но со временем все эти проблемы будут нами успешно решены.



– Кадровая ситуация в медицинских учреждениях очень тяжёлая. Как вы собираетесь её улучшать?

– Да, реорганизация нашей больницы шла не один год. Напряжённость, недоинформированность медицинских кадров привели к их оттоку. Нам сегодня остро необходимы 128 врачей, из них чуть меньше половины – участковое звено.

В такой ситуации мне уже приходилось работать в Салавате. По опыту знаю, что тут необходимо выстраивать работу с абитуриентами, со студентами медицинских вузов и колледжей. Сегодня около сотни наших студентов-целевиков обучаются в Башмедуниверситете. Рядом Оренбургский университет, где также учатся студенты-медики из Стерлитамака, их мы тоже стараемся заинтересовать нашим медучреждением. Если хотя бы половина из них приедет работать в родной город, это уже будет хорошо.

Мы активно сотрудничаем с медицинским колледжем Стерлитамака. И это ещё одно решение вопроса с обеспечением нашей больницы медицинскими кадрами среднего звена.



Сегодня приоритетным направлением в работе в тесном взаимодействии с администрацией муниципалитета является вопрос привлечения в наше медицинское учреждение молодых специалистов. Сформирован кадровый резерв из студентов, обучающихся по целевым направлениям.

Город внедряет свою программу по поддержке медиков. Начала работать программа для участковых терапевтов. В конце октября 2023 года подписано пятистороннее соглашение о создании предуниверсария Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня между администрацией ГО г. Стерлитамак, медицинским колледжем, школой № 1 и ГКБ № 1 Стерлитамака.



– Каковы ваши ближайшие планы?

– Идёт заказ нового медицинского оборудования, начинаем модернизировать операционный блок. Получили новые цифровые маммограф и флюорограф. Многих наших специалистов обучили в Питере, Москве, Казани. Процесс обучения продолжается.

Собираемся открывать новые отделения, в частности, пульмонологическое. Нам необходима отдельная служба колопроктологии. Начинаем внедрять новые методы оперирования варикоза, развиваем рентгенохирургию, продолжаем совершенствовать онкослужбу.

Выделен земельный участок под строительство корпуса взрослой поликлиники в новом микрорайоне. Обсуждается вопрос о проектировании. Запланировано открытие двух новых фельдшерско-акушерских пунктов. Заложены средства на капитальный ремонт одного из главных корпусов, а также благоустройство прилегающей территории.



Благодаря грамотному системному подходу в городской клинической больнице № 1 Стерлитамака внедрены новые методы работы, применяются современные технологии, что способствует модернизации и появлению новых перспектив для развития учреждения.

– Вы сторонник установления доверительного диалога между врачами и пациентами. Считаете, что больница должна активно участвовать в общественной жизни города?

– Да, наша больница в последнее время стала организатором нескольких масштабных мероприятий, нацеленных на выстраивание такого диалога. Это акция «Сердечный маршрут», в которой участвовали более полутора сотен человек; проект «Школа диабета», ставший площадкой для общения пациентов с сахарным диабетом и решения их насущных проблем.



Мы активно работаем с населением в социальных сетях. Собираем гуманитарную помощь для участников СВО и передаём её волонтёрам для доставки в зону боевых действий.

Разработаны четыре социальных проекта, участвующих в городских грантовых конкурсах. Работу в этом направлении обязательно будем продолжать.

– Для ГКБ № 1 нынешний год – юбилейный. Какими событиями он будет отмечен?

– К 50-летию нашей больницы запланировано много интересных мероприятий. Весной собираемся организовать высадку аллеи с именными деревьями самых известных в городе врачей.



Летом планируем провести на базе нашего медицинского учреждения выездное заседание общества хирургов республики. В августе проведём спартакиаду среди медицинских работников. И это только часть наших планов.

– Вы ведь ещё возглавляете Стерлитамакский медицинский округ. Где находите время?

– Работы действительно очень много. Каждый рабочий день расписан буквально по минутам. Например, в один из дней заслушиваем главных внештатных специалистов округа, а их у нас в Стерлитамакском медицинском округе, включающем в себя три города и пять районов, 53. Среда – сельский час, когда я выезжаю в фельдшерско-акушерские пункты. И так далее. Так что покой мне только снится.



Фото из личного архива Ильшата Яппарова.